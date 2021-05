Prezentatoarea știrilor Pro TV Lavinia Petrea (37 de ani) și Mihai Bendeac (38 de ani) au urmat același liceu, iar, potrivit actorului, în clasele a IX-a și a X-a, jurnalista a fost îndrăgostită de el. Printre invitații surpriză din emisiunea iUmor, în cadrul căreia este jurat, s-a numărat și diriginta lui Mihai, care a adus cu ea câteva fotografii din liceu.

Legătura dintre prezentatoarea TV Lavinia Petrea și actorul Mihai Bendeac

Într-una dintre imagini, Lavinia își ține brațul după gâtul actorului. „După cum puteți observa, mă ținea așa, după umăr, Lavinia Petrea care acum este la Pro TV și care îmi arăta sentimente de iubire în clasa a noua și a zecea și eu, ca un cretin ordinar ce sunt, nu i-am întors sentimentele. Acum ea este superbă și eu sunt un dobitoc”, a declarat Mihai Bendeac.

Lavinia este căsătorită cu procurorul Romulus Varga. Cuplul are împreună trei copii, un fiu și două fiice, Mathias, Klara și Karin. Invitată în platoul emisiunii La Măruță, prezentatoarea TV a povestit cum a fost cerută în căsătorie: „Atunci când te uiți la soțul tău și simți că el este Făt Frumos la care visai în copilărie, cred că este suficient. (…)

M-a cerut în căsătorie într-un mod deosebit. Mi-a adus de ziua mea un tablou care reprezenta o stereogramă. Este o imagine care, aparent, nu înseamnă nimic. A mea era maro.

Citește și:

Cum se menține în formă Lavinia Petrea. „M-am ambiționat să mă reapuc de mișcare”

Familia lui Nelu Ploieșteanu vrea să dea în judecată spitalul în care artistul a fost internat

Marius Elisei a reacționat după ce s-a scris că are o nouă iubită și că aceasta ar fi însărcinată

El îmi vorbise despre stereograme și mă învățase să privesc o astfel de imagine pentru că în interior se află cu totul altceva, o pictogramă 3D. M-am uitat la tablou, iar în interior erau un el și o ea, iar el stătea în genunchi. Deasupra erau inițialele noastre. Atunci m-a cerut în căsătorie”.

Inelul de logodnă are o poveste specială

„Inelul de logodnă are o poveste foarte frumoasă. (…) El s-a gândit foarte bine. L-a desenat cu un bijutier în așa fel încât verigheta care a urmat să fie elementul care completează inelul de logodnă, iar verigheta lui este al treilea element. (…)

Acum aproximativ un an am pierdut-o în zăpadă. (…) Am fost foarte tristă și dimineața când m-am trezit mi-am dat seama că o am din nou pe deget. Între timp, el a mers acolo cu un detector de metale să o găsească. A găsit-o și în timp ce dormeam mi-a pus-o pe mână”, a mai dezvăluit Lavinia.

Foto: Instagram; Captură Antena 1