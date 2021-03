De mai bine de șapte ani, prezentatoarea știrilor Pro TV Lavinia Petrea (37 de ani) este căsătorită cu procurorul Romulus Varga. Cuplul are împreună trei copii, un fiu și două fiice, Mathias, Klara și Karin.

Cum se menține prezentatoarea TV Lavinia Petrea în formă

„Am început să fac mișcare la aproximativ 7 luni după nașterea celui de-al treilea copil. Am simțit cu toată ființa mea că de asta am nevoie ca să mă simt mai bine în pielea mea”, a spus Lavinia Petrea în emisiunea Vorbește Lumea.

În prezent, jurnalista face sală sub îndrumarea unui antrenor personal. „Mai este un motiv pentru care m-am ambiționat să mă reapuc de mișcare, soțul meu. El face mișcare aproape în fiecare zi acasă, chiar și cu copiii pe el, pe sub el”, a continuat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Țineam tot felul de diete în adolescență, nu mă simțeam prea bine și întotdeauna aveam impresia că sunt prea grasă. (…) Sunt perioade în care simt că îmi este foame și că vreau să mănânc mai mult decât de obicei și mă las să fac asta. Mai ales dacă nu e vară și nu trebuie să mă îmbrac în costum de baie”, a mai spus.

Mănâncă ceea ce le gătește și copiilor ei

În ceea ce privește alimentația, Lavinia susținea în trecut că se apropie de cea a copiilor ei, adică mănâncă sănătos și nu face excese: „Cu alimentația copiilor am fost așa, mai rebelă, mai atipică, i-am băgat pe o dietă cât mai aproape de a noastră.

Nu mi se pare normal să-i păcălești cumva, ei să mănânce ceva și pe tine să te vadă mâncând cu totul altceva. Și asta ne obligă pe noi, ca familie, să mâncăm cât se poate de sănătos. Nu m-am băgat la o dietă strictă.

Citește și:

Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a născut pe podeaua din baie

Mădălina Ghenea joacă rolul Sophiei Loren în filmul „House of Gucci”

Florin Ristei, mesaj emoționant pentru aniversarea iubitei lui, Naomi Hedman

Alina Laufer și gemenii ei merg acasă după mai bine de o lună în spital

Am încercat să am o dietă echilibrată, care să mă ajute să-mi păstrez o anumită greutate. Sâmbăta mai fac excese și atunci o las mai moale în următoarele zile”.

Modul inedit în care a fost cerută în căsătorie

Invitată în platoul emisiunii La Măruță, prezentatoarea TV a povestit cum a fost cerută în căsătorie: „Atunci când te uiți la soțul tău și simți că el este Făt Frumos la care visai în copilărie, cred că este suficient. (…)

M-a cerut în căsătorie într-un mod deosebit. Mi-a adus de ziua mea un tablou care reprezenta o stereogramă. Este o imagine care, aparent, nu înseamnă nimic. A mea era o maro.

El îmi vorbise despre stereograme și mă învățase să privesc o astfel de imagine pentru că în interior se află cu totul altceva, o pictogramă 3D. M-am uitat la tablou, iar în interior erau un el și o ea, iar el stătea în genunchi. Deasupra erau inițialele noastre. Atunci m-a cerut în căsătorie”.

Inelul de logodnă are o poveste specială

„Inelul de logodnă are o poveste foarte frumoasă. (…) El s-a gândit foarte bine. L-a desenat cu un bijutier în așa fel încât verigheta care a urmat să fie elementul care completează inelul de logodnă, iar verigheta lui este al treilea element. (…)

Acum aproximativ un an am pierdut-o în zăpadă. (…) Am fost foarte tristă și dimineața când m-am trezit mi-am dat seama că o am din nou pe deget. Între timp el a mers acolo cu un detector de metale să o găsească. A găsit-o și în timp ce dormeam mi-a pus-o pe mână”, a mai dezvăluit Lavinia.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro