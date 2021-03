Zara Tindall (39 de ani), fiica Prințesei Anne (70 de ani) și nepoata Reginei Elisabeta a II-a (94 de ani), a devenit mamă pentru a treia oară alături de soțului ei, fostul jucător de rugby Mike Tindall (42 de ani). Nașterea a fost una destul de dramatică.

Zara Tindall, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a născut pe podeaua din baie

Zara a dat naștere pe podeaua din baie, a dezvăluit soțul ei. Nepoata Reginei, care mai are două fiice, Mia Grace (6 ani) și Lena Elizabeth (2 ani), a dat naștere unui fiu, Lusa Philip Tindall, duminică, 21 martie 2021.

Mike a dezvăluit că a devenit tată pentru a treia oară în podcastul lui The Good, The Bad & The Rugby. „Ziua de duminică a devenit și mai frumoasă pentru că un mic băiețel a ajuns în casa noastră. A ajuns foarte repede, n-am reușit să ajungem la spital. S-a întâmplat pe podeaua din baie”, a declarat Mike.

Lui Mike i s-a cerut să alerge în sala de fitness a cuplului pentru a aduce un covoraș de yoga și prosoape care să fie așezate pe podeaua din baie. „Din fericire, prietena lui Zara, Dolly, a fost mai importantă decât mine. A fost prezentă la nașterile tuturor celor trei copii. Era acolo și a realizat că nu am fi ajuns la timp la spital.”

Din fericire, ajutorul medical nu era departe, a mai explicat Mike. „Moașa care ar fi trebuit să ne fie alături la spital nu stătea departe, așa că a condus până la noi acasă. A doua moașă a ajuns fix când ieșea capul bebelușului.”

Mike și-a descris soția drept o „luptătoare” și a dezvăluit că au ieșit la o plimbare în familie marți, 23 martie 2021. Zara a născut primul copil în spital, iar pe cel de-al doilea într-un centru de nașteri din apropierea locuinței lor.

„Cel mai grozav lucru al nașterii acasă este că imediat după ce a fost înfășat am putut face skin to skin cu el”, a continuat Mike. Despre numele micuțului, Mike a adăugat: „Mereu ne-am chinuit cu numele. Niciodată nu le-am ales înainte de naștere”. Surorile mai mari ale lui Lusa sunt „extrem de încântate”, iar cea mică, Lena, deja încearcă să-și ridice frățiorul în brațe.

După nașterea celei de-a doua fiice, Zara a suferit două pierderi de sarcină. „Trebuie să treci printr-o perioadă în care să nu vorbești despre asta”, mărturisea pentru The Sunday Times, în 2018. „Este prea crud, dar ca în multe alte situații dureroase, timpul vindecă.”

La sfârșitul lui noiembrie 2020, Meghan Markle (39 de ani), soția Prințului Harry (36 de ani), dezvăluia într-un eseu publicat în New York Times că în vara anului 2020 a pierdut a doua sarcină. În prezent, Meghan este însărcinată cu al doilea copil al cuplului, o fiică. Perechea mai are un fiu, Archie Harrison, în vârstă de 1 an și 10 luni.

Foto: Profimediaimages.ro

