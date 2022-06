Laura Cosoi (40 de ani) va deveni mamă pentru a treia oară în vara anului acesta. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean (45 de ani), mai au împreună două fiice, Rita (4 ani) și Vera (1 an). De curând, Laura a vorbit despre ultimul trimestru al celei de-a treia sarcini.

Laura Cosoi, emoții înainte de a treia naștere: „Ne apropiem de un moment culminant”

„Am emoții când aștept rezultatul analizelor, pentru că am carență de fier și vitamina D, pe care o suplinesc cu vitamine, dar tot mă îngrijorez. Însă, mulțumesc lui Dumnezeu, copilul a fost bine la toate controalele de până acum, evoluează frumos și crește în greutate. Așa că, după câteva «rafale» de griji, ne bucurăm iar de «vreme frumoasă» în familie”, a povestit Laura Cosoi pe blogul personal.

„Trebuie să mărturisesc că deja nu prea mai pot mânca mult, mai mult „ciugulesc”. Mesele sunt mai dese și aproape frugale, pentru că de ceva vreme am arsuri și reflux. Deja nu mai pot dormi pe spate, iar nopțile mi le petrec mai mult șezând sau pe-o parte. Mai iau câte un supliment ca să ameliorez stările acestea, dar ușurarea e doar de moment. Spre exemplu, dulce nu mai pot mânca deloc, pentru că am arsuri. Popular, se spune că atunci când o femeie însărcinată are arsuri îi crește părul bebelușului. După cum mă simt acum, cred că fetița noastră va avea un păr de-i vom face codițe la naștere! Lăsând gluma la o parte, Rita și Vera s-au născut și ele cu destul păr, așa că cea de-a treia grație cred că va avea și ea podoabă capilară când va veni pe lume”, a mai scris actrița.

„Una peste alta, ca familie, ne apropiem de un moment culminant, ca să zic așa, și probabil următorul articol va fi despre cum am născut”, a încheiat.

Ce a mâncat în ultimul trimestru al celei de-a treia sarcini?

„Dimineața, iau micul dejun cu fetele. Mănânc destul de des ouă fierte, pentru că sunt o sursă importantă de proteine. În afară de asta, prefer iaurt, cereale, dar fără zahăr adăugat, brânzeturi slabe și smoothie-uri făcute în casă. Dacă sunt acasă, pe la 12:00 mănânc un bol cu supă și atât. Între mese, dacă mi-e foame, mănânc fructe sau legume crude și beau ceaiuri”, a mai scris pe blogul personal.

„Pe la 17, 18, când vin fetele de la grădi, mănânc din nou cu ele ce am pregătit. De exemplu: budincă de macaroane, sufleuri, friptură de vită – mai rar, pentru că fetele o mănâncă un pic mai greu – ardei umpluți cu legume sau carne, paste, orez cu legume, mâncare în stil asiatic, noodles cu ciuperci, preparate din carne de curcan, pește la cuptor, budincă de orez, etc. Puiul l-am cam evitat în perioada aceasta”, a completat.

„Cu cina nu-mi bat foarte mult capul, în sensul că gătesc o dată la două zile și aia mâncăm. Nu avem nicio problemă să mâncăm două seri același lucru. Uneori pot să fac și câte o pizza sau pur și simplu să pun pe masă lapte de capră sau ceai și pâine proaspătă cu magiun fără zahăr sau clătite – cu umpluturi dulci sau sărate”, a încheiat.

