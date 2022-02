Exclusiv! Ce pofte are Laura Cosoi în timpul celei de-a treia sarcini

Laura Cosoi (40 de ani) va deveni mamă pentru a treia oară în 2022. Actrița este însărcinată în trimestrul al doilea cu a treia fiică. Laura și soțul ei, Cosmin Curticăpean (45 de ani), mai au împreună două fiice, Rita (3 ani) și Vera (1 an). De curând, Laura ne-a dezvăluit ce pofte are în timpul acestei sarcini, dar și cu ce se diferențiază de primele două.

„Sunt plină de viață. Mă simt în plină dezvoltare. Mi se pare că, pe timpul sarcinii în general, mă simt în adevăratul sens al cuvântului o femeie”, ne-a declarat Laura Cosoi.

„De data asta, în primul trimestru mi-a fost ceva mai rău. Nu am fost ca alte femei, dar nici nu a fost ca înainte, când nu mi-aș fi dat seama că eram însărcinată dacă nu-mi întârzia. Acum nu mi-a mai fost atât de bine, timp de trei luni pline. A fost și o perioadă foarte aglomerată pe plan profesional, am avut turnee, repetiții. Nu am apucat să stau să văd ce e cu mine”, ne-a mai explicat.

„În rest, parcă mănânc mai multe chestii acum, decât înainte. Sunt tentată să mănânc chestii pe care, în general, nu le mănânc, nu mă atrag. Cum ar fi pufuleții cu brânză. Asta nu aș mânca niciodată, dar gust, nu îmi trebuie să mănânc, doar să-mi satisfac pofta”, a completat.

Cum arată meniul Laurei Cosoi în timpul sarcinii

„Mănânc foarte bine dimineața. Întotdeauna, pe perioada sarcinii, am mâncat bine dimineața. Până la 12 îmi era bine, după 12 până seara nu-mi mai era bine. Acum, dimineața mănânc un iaurt cu ceva müsli sau fructe, biscuiți, depinde, mixez. Beau cafea, multă apă, ceai sau smoothie.

Apoi mai am un mic dejun, la o oră după, care presupune ouă, avocado, pâine prăjită cu unt și miere, un mic dejun ceva mai consistent. Pe la 15-16, mănânc o supă și poate o salată, îmi plac foarte mult verdețurile.

Seara mănânc foarte puțin, așa am fost tot timpul. Cumva, regimul de viață mi l-am păstrat. După ora 19 nu mai mănânc, poate o mozzarella, ceva foarte ușor, un pește cel mult, light, făcut la cuptor”, a mai spus Laura Cosoi, în exclusivitate pentru Unica.

„Fac niște exerciții de respirație, streching. Am înotat, am fost o lună la căldură (n.red.: în Thailanda). Nu pot spune că am făcut sport pe parcursul niciunei sarcini, să alerg, să fac cardio sau să merg cu bicicleta”, ne-a mai spus actrița.

Foto: Instagram