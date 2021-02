Laura Cosoi, despre ultimele clipe din viața tatălui său: „Nu mai putea să vobească. Atunci am simțit că…”

Pe 26 noiembrie 2020, tatăl Laurei Cosoi, Marius Cosoi, s-a stins din viață, după ce se infectase cu noul coronavirus.

Au trecut aproape trei luni de atunci, iar Laura Cosoi este încă devastată de pierderea părintelui.

Actrița a făcut, în emisiunea “La Măruță” de la Pro TV, o serie de mărturisiri sfâșietoare despre experiența cumplită prin care a trecut.

”Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Tata împlinise 70 de ani. Era puternic! Era diabetic, într-adevăr, de asta eu eram atunci într-o permanentă criză, eram însărcinată, eram stresată din cauza tatei. Se întâmpla pe la început, prin martie, cu covidul. M-am gândit că-i poate fi fatal. El nu avea prea multă grijă, ieșea din casă, se ducea la cumpărături… Era cu risc. Mă bușea plânsul după ce închideam telefonul, după o convorbire cu tatăl meu. Iar pe 17 noiembrie m-a sunat să-mi spună, mai în râs, că a ieșit pozitiv la test. Vorbeam atunci cu Andreea Raicu… El părea asimptomatic. Nu avea febră, nu avea dureri… Era un bărbat activ, sportiv, avea ore la școală cu echipa de baschet juniori. Era surâzător”, a dezvăluit Laura Cosoi.

Vedeta și-a continuat apoi povestea, cu lacrimi în ochi: ”A fost foarte greu. Starea lui s-a degradat. Dimineața era bine, peste câteva ore nu mai era. L-am dus la București. Când ni s-a spus că trebuie să găsim un pat de ATI am avut un șoc. Nu mai putea să vobească. A stat o săptămână în spital… S-a stins! Am apucat să vorbesc cu el sâmbătă seara. Nu m-am gânsit ce se va întâmpla… S-a uitat la mine și mi-a spus că-mi mulțumește pentru tot. Mi-a zis că o să vedem ce va fi. Atunci am simțit că…”

Marius Cosoi a fost antrenor de handbal și baschet, masculin și feminin. Tatăl actriței a condus echipa de baschet fete Politehnica Iași în divizia A.

Laura Cosoi este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Împreună au două fete – Rita, în vârstă de soi ani și Vera, de șase luni.

Foto – Facebook

