Kelly Osbourne, de nerecunoscut pe străzile din Malibu. Cum a fost surprinsă de paparazzi

Kelly Osbourne a trecut printr-o transformare fizică uluitoare. În vârstă de 35 de ani, fiica celebrului cântăreț Ozzy Osbourne, a reușit să slăbească peste 37 de kilograme și arată mai bine ca niciodată.

Artista a mărturisit că a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a da jos numărul impresionant de kilograme. Vedetei i s-a montat un inel gastric în stomac, în urmă cu doi ani.

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Kelly Osbourne a fost de curând surpinsă de paparazzi în Malibu, la o întâlnire cu producătorul Jeff Beacher. Kelly a impresionat cu ținuta sa sexy, apărând îmbrăcată într-un costum negru, mulat pe corp, cu un decolteu generos și pantofi cu toc cui.

Vedeta s-a declarat extrem de mulțumită în urma deciziei de a-și pune inelul gastric.

„Am făcut operația, nu mă interesează ce spun ceilalți. Am făcut-o și sunt mândră de asta, nu am de ce să mint în legătură cu acest subiect. Dar vreau să fie clar: mi-am pus inel gastric, nu mi-am tăiat stomacul. Și chiar se schimbă dimensiunea stomacului. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o pentru mine”, a declarat vedeta într-un interviu, potrivit publicației The Sun.

Kelly a adăugat că, deși are acel inel gastric, fără un mod de alimentație sănătos și un program regulat de exerciții fizice, nu ar fi putut ajunge la silueta pe care o are acum. În plus, intervenția a ajutat-o și să scape de dependența de alcool.

Sursa foto – Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro