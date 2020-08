Kelly Osbourne a dezvăluit ce operație a făcut pentru a slăbi 40 de kilograme

Kelly Osbourne a ajuns să arate la 35 de ani mai bine decât în adolescență, când avea mari probleme cu greutatea. Aceasta a slăbit spectaculos și este foarte mândră de silueta ei. Pe lângă sport, dietă și renunțarea la alcool, vedeta a apelat și la ajutorul medicilor să scape de kilogramele nedorite, în urmă cu doi ani.

“Nu îmi pasă ce crede lumea. Am făcut-o și sunt mândră de asta, mi-am pus inel gastric. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața mea!” a mărturisit Kelly Osbourne, care a precizat că a ajutat-o foarte mult să nu mai mănânce emoțional, una dintre marile ei probleme, potrivit mirror.co.uk.

După ce a fost supraponderală, artista a ajuns să poarte măsura XS la haine și este foarte fericită cu noul ei stil de viață. Se pare că aceasta a scăpat de dependența de droguri și alcool, din cauza căreia mânca excesiv, și a făcut o prioritate din sănătatea ei.

”Mereu am fost genul de persoană care mânca pe fond emoțional. Am înlocuit drogurile cu mâncarea și am continuat să mă îngraș. Când sunt supărată, uit de orice dietă”, a povestit vedeta.

Kelly Osbourne a mai dezvăluit că fața i s-a subțiat după ce a suferit o disfuncție a articulaţiei temporomandibularei, care se află între maxilar şi mandibulă. Aceasta a fost nevoită să facă injecții în mandibulă, iar lucrul asta a avut ca efect secundar schimbarea fizionomiei.

