Carmen Simionescu, cunoscută publicului drept Karmen (22 de ani), a devenit mamă pentru prima oară în vara anului trecut. Artista a dat naștere atunci unei fiice, Sofia Rosa Maria (1 an).

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, solista a dezvăluit că, imediat după naștere, s-a luptat cu o ușoară depresie post-natală.

Karmen, despre depresia post-natală: „Simțeam ceva copleșitor ce nu știam cum să controlez”

„Într-adevăr, a fost o perioadă dificilă. Nu vreau să dramatizez pentru că mă gândesc că sunt tinere mămici care ne urmăresc. Eu, înainte să rămân însărcinată, nu știam de această problemă.

Nu auzisem la absolut nimeni. Când am realizat că mă apropii de o ușoară depresie, am început să întreb în stânga și în dreapta și abia apoi am înțeles. (…)

Toate lucrurile din jurul meu contau mult mai mult decât înainte. Eram foarte atentă la detalii, mă supăram extrem de repede, plângeam.

Referitor la Sofie simțeam ceva copleșitor ce nu știam cum să controlez. Cred că, de fapt, am fost copleșită de tot ce se întâmpla în jurul meu și de faptul că mi s-a schimbat viața foarte brusc.

Asta se întâmplă destul de des. Trebuie să fii pregătit psihic, mai bine decât să nu știi ce o să te lovească. Sunt și cazuri fericite în care nu se întâmplă. Suntem oameni și oameni”, a declarat.

Întrebată de Adela cum a depășit respectiva perioadă, Karmen a adăugat: „Am fost puternică eu cu mine. Am acceptat că am o problemă și am acceptat și ajutorul unui psiholog.

Mi-a fost alături pe toată perioadă. (…) Să vorbesc cu o persoană din afara familiei m-a ajutat foarte mult, extrem de mult”.

