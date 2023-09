Iuliana Marciuc a pregătit bugetul pentru studiile fiului său. Țara în care e tentat David să plece la facultate

Iuliana Marciuc și-ar dori ca fiul ei și al lui Adrian Enache să meargă la studii în străinătate și a pregătit și un buget pentru această nouă etapă. David cochetează cu ideea de a pleca în Olanda, unde a și văzut un colegiu, dar nu a decis încă dacă acesta va fi drumul pe care se va aventura.

Iuliana Marciuc îi e mamă, dar și prietenă fiului său. I-a urmărit evoluția și e mândră de realizările lui. Prezentatoarea recunoaște că în relația lor încrederea e baza.

Iuliana Marciuc: „Este independent și am încredere în el”

“Eu am fost învățată cu mare încredere. Părinții mei m-au tratat cu mare încredere și acest lucru am încercat să îl imprim și lui, cred că am și reușit. Pentru că este independent și am încredere în el și nu ne-a dezamăgit deloc. Nu prea am avut de ce să fim duri. Așa, câte o mică pedeapsă, nici nu știu, foarte rar”, susține Iuliana Marciuc, pentru Cancan.ro.

David are aproape 18 ani și se află în fața unei mari alegeri. Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache trebuie să decidă dacă își va continua studiile în țară sau peste hotare.

“Nu știu încă, mă gândesc dacă în străinătate sau în România. În Olanda. Am fost să vizitez un colegiu, dar nu știu exact, nu am decis încă în ce domeniu”, spune el.

Iuliana Marciu: „Noi îi oferim niște oportunități și cred că plecarea la studii în străinătate este o oportunitate”

Iuliana Marciuc ar vrea ca fiul ei cunoască și un alt tip de viață și crede că studiile în străinătate sunt o soluție, dar îl lasă pe David să hotărască. “Avem bugetul, avem bugetul! Noi suntem de părere că e bine să își aleagă el singur drumul.

Noi îi oferim niște oportunități și cred că plecarea la studii în străinătate este o oportunitate. Ca să vadă și altceva, să vadă alt tip de viață, poate alte forme de respect, poate dezvoltarea independenței”, precizează prezentatoarea.

David Enache e vegetarian

Iuliana Marciuc nu se teme de tentațiile care ar putea apărea în calea fiului ei. “Tentațiile mari sunt și în România, cred că depinde foarte mult de calitatea copilului, de anturaj și de felul în care se lasă sau nu influențat. Acest lucru este valabil și în România și în Olanda și oriunde în lume”, adaugă ea.

David se descurcă foarte bine și în bucătărie, așa că la partea cu gătitul nu își face probleme. “Știe să facă paste, omletă și shake-uri”, mărturisește Iuliana Marciuc.

“Dacă o să plec, o să mă pregătesc puțin înainte. O să vreau să mai învăț. Mă învață mama ceva, că eu sunt și vegetarian. Și așa că e puțin mai complicat”, o completează David.

