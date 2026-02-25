O TikTokeriță româncă își acuză fostul soț că a bătut-o: „Am fost șantajată, bătută, mințită. Am dovezi”

TikTokerița Alina Mădălina îl acuză pe fostul soț, Ionuț, de violență. Stabilită în Germania, influencerița declară că are dovezi și a apelat la autorități pentru a se proteja.

TikTokerița Alina Mădălina își acuză fostul soț că a bătut-o

Conflictul dintre Alina, o influenceriță virală pe TikTok, și fostul său soț, Ionuț, continuă să atragă atenția publicului. După ce relația lor s-a destrămat, acuzațiile și disputele au devenit subiecte intens discutate în mediul online. Mai recent, Alina l-a acuzat pe Ionuț că ar fi agresat-o, iar discuția a fost surprinsă în timpul unui live pe TikTok, informează Spynews.

Alina, cunoscută pentru personajul „Mamaia Jeta” și urmărită de peste 57.000 de oameni pe TikTok, trăiește în Germania alături de fiica sa, Maya. Relația sa cu Ionuț, care a început cu ani în urmă, s-a încheiat după mai multe certuri, iar separarea nu a fost lipsită de controverse. Potrivit influenceriței, problemele au apărut după nașterea fiicei lor, Maya, moment în care tensiunile dintre cei doi au escaladat.

„Eu nu am părăsit pe nimeni. Eu nu am avut pe cine să părăsesc, pentru că eu, pur și simplu, am locuit cu copilul meu. (…) În acest timp, în intervalul ăsta de trei ani, am fost șantajată, bătută, mințită și eu nu vorbesc aici în online prostii. Eu am documente, am dovezi, am tot”, a declarat Alina pe contul său de TikTok, potrivit sursei citate.

„M-ai bătut și eram toată vânătă”

În timpul unei transmisii live, influencerița a avut un schimb de replici tensionat cu Ionuț. Acesta a negat acuzațiile, însă Alina susține că ar avea fotografii și alte dovezi care confirmă agresiunea. „M-ai bătut, dar vezi că fata asta are poze trimise cu alcoolul și cum m-ai bătut și eram toată vânătă”, a spus Alina. Disputa dintre cei doi a atras atenția comunității online, iar influencerița a precizat că a apelat la soluții legale pentru a-și proteja drepturile.

În ciuda scandalului, Alina își dorește să lase trecutul în urmă. De câteva luni, aceasta s-a afișat alături de un alt bărbat, lângă care pare că și-a regăsit fericirea. „Pentru că am încercat să merg pe cale amiabilă cu această persoană și nu și-a dorit să mergem pe cale amiabilă, a trebuit să merg pe altă cale”, a explicat ea.

