Iulia Pârlea are o frumoasă carieră în televiziune și este cunoscută ca fiind fata care prezintă rubrica Meteo la Pro TV. Dar în spatele acelui chip frumos se ascunde o tânără sensibilă, energică, plină de viață, cu visuri și pasiuni.

Îndrăgita prezentatoare a povestit pentru Unica.ro cine este Iulia Pârlea în spatele camerelor de filmat, în spatele platoului de televiziune și cui îi datorează tot ceea ce are și este în prezent.

Iulia ne-a demonstrat că în spatele persoanelor pe care le vedem pe micile ecrane se află oameni normali, cu trăiri de toate felurile, cu bucurii și tristeți, care muncesc din greu pentru a-și împlini visurile. Așa este Iulia Pârlea, o femeie care a luat viața în piept și a reușit să treacă peste pierderea celei mai dragi ființe, iar acum se bucură de succes ca prezentatoare la Pro TV.

Iulia Pârlea, fata de la meteo: „Mă bucur de lucrurile simple”

Te vedem pe micul ecran cu zâmbetul pe buze, aduci „norii și soarele” în casele noastre, dar cum este Iulia Pârlea în spatele camerei? Cum te-ai descrie, pentru cei care nu te cunosc foarte bine?

Eu îmi doresc să aduc numai soare în casele telespectatorilor, dar uite că nu se poate, mai avem nevoie și de ploaie. Cam așa este și Iulia în spatele camerei… Azi e ca un soare, mâine ca un nor (n.r. râde). Cei care nu mă cunosc ar trebui să știe că Iulia este un om, ca și ei. Am zile în care sunt zâmbitoare și mă simt bine, dar și zile în care nu am chef de nimic. Chiar dacă apar la televizor, sunt aceeași și mă bucur de lucrurile simple.

Ai o vastă experiență în televiziune. Cum a început cariera ta în acest domeniu? Ai întâlnit piedici pe drum?

Cariera mea în televiziune a început dintr-o întâmplare. Eram model, am luat un casting, vreo 2 luni am făcut dicție, cu doamna Ileana Cârstea, și uite așa am apărut la televizor. Piedici am întâlnit, în perioada aceea aflasem că mama mea este bolnavă si, sincer, nu mă mai interesa nimic. Eram un copil speriat care, în primul rând, își punea singură piedică, dar mama m-a încurajat să merg înainte pentru că pot să le duc pe toate. Am putut, chiar a apucat și ea sa ma vadă la televizor vreo 2 săptămâni.

Ai știut dintotdeauna că asta îți dorești sau ai mai încercat și joburi în alte domenii?

Nu am știut, nu! Nici nu mă gândeam la asa ceva… Eu am dat la Academia de Poliție, inițial. Am picat la proba sportivă, după m-am îndreptat spre Facultatea de Drept. Alte joburi nu am avut pentru că am intrat în televizune destul de devreme, la 22 de ani. Înainte am fost model pentru o scurtă perioadă.

Despre prima experiență în televiziune

Povestește-ne cum a arătat prima ta experiență cu televiziunea / radioul. Ce simți acum, la ani distanță de la acel moment și ce sfat i-ai da Iuliei de acum 15 ani?

Primul meu live a fost ceva de povestit nepoților. Seara, pe la 9, am fost anunțată că în câteva ore trebuie să fiu în redacție pentru că dimineață intru în jurnal să prezint știrile din sport. Tremuram toată când m-am așezat la pupitru! Am fost cablată, dar casca nu mi-a mers, nu am auzit număratoarea, dar i-am văzut cu coada ochiului pe colegii mei cum dădeau disperați din mâini să încep. Țin minte că am avut o știre cu Bastian Schweinsteiger… Un nume care mi-a dat mari bătai de cap! La radio a fost altceva, nu mai simțeam presiunea imaginii… Ești mai liber, oarecum. Dar la radio trebuie să ai vorbele la tine, un moment de tăcere pare o eternitate. Oricum, nici primul live de la radio nu a fost fără peripeții. Iuliei de acum 15 ani i-aș spune: AI MAI MULTĂ ÎNCREDERE ÎN TINE și nu mai analiza fiecare cuvânt, virgulă sau punct!

Unde ți-ai dori să ajungi în televiziune? Ți-ar plăcea să ajungi la pupitrul știrilor sau ai prefera să prezinți o emisiune de divertisment?

Dacă ar fi după mine, le-aș face pe amândouă! Am fost și la pupitrul știrilor, am prezentat și emisiuni, ambele îmi plac. Simt că Știrile îmi dau siguranță, divertismentul îmi dă mai multă libertate și mă ține mai mult cu zâmbetul pe buze. E drept, dacă mă gândesc la tot ce se întâmplă în lume în ultima perioadă, am momente când îmi doresc să rămân mai mult cu zâmbetul pe buze.

„Viața nu mi-a fost numai lapte și miere”

Care este persoana căreia ai putea spune că îi datorezi totul?

Toate persoanele care au apărut în drumul meu prin viață au avut un aport important în evoluția mea și le sunt recunoascătoare! Persoana căreia îi datorez o mare parte din „totul” meu este mama. Și spun o mare parte pentru că ea m-a învățat, chiar dacă am înțeles mai târziu, că TOTUL depinde numai de mine până la urmă.

Știu că viața ta nu a fost numai lapte și miere. Dacă ai avea un burete cu care să ștergi o experiență, o alegere din trecutul tău, care ar fi aceea?

Așa este, viața nu mi-a fost numai lapte și miere, dar nu vreau să șterg nimic. Au fost momente grele, dar am găsit puterea și curajul să trec peste sau, mai bine zis, să învăț să trăiesc cu ele. Fiecare etapă din viață am trăit-o așa cum am considerat eu în momentul respectiv. Dacă le-aș șterge, acum ce aș povesti, cine aș fi?

Iulia Pârlea, despre iubiri și pasiuni

Care sunt hobby-urile tale?

Am mai multe, dar niciunul în mod special. Îmi place să înot, dar nu o fac constant. Iubesc să mă plimb pe malul mării. Să citesc, să mă uit la documentare – mai ales despre Casa Regală a Marii Britanii. Și îmi place mult de tot să studiez oamenii – nu știu dacă poate fi încadrată și treaba asta la hobby, dar e o parte din mine.

Există în prezent în viața ta un bărbat care să te facă să simți fluturi în stomac?

În prezent sunt singură, în ultimii ani am încercat să mă cunosc mai bine, să îmi dau seama cine sunt și ce vreau ca în momentul în care o să am din nou fluturi în stomac, sa nu mi se mai urce la cap… fluturii (n.r. râde).

Ce ai învățat din relațiile pe care le-ai avut până acum?

Din relațiile pe care le-am avut până acum, am învățat să mă iubesc, să mă respect mai mult! Am învățat și că iubirea nu este de ajuns… Pentru o relație e nevoie de mult mai mult.

Cum reușește să se întrețină prezentatoarea meteo de la Pro TV

Ești adepta unui stil de viață sănătos, cu diete și sport? Cum reușești să te întreții?

Încerc să am un stil de viață sănătos, dar nu îmi iese de fiecare dată. Diete nu țin, sunt norocoasă și până acum nu am avut nevoie. Sport… nu fac, dar mă gândesc serios să mă apuc.

Le poți dezvălui cititoarelor UNICA.ro care este ritualul tău de îngrijire a pielii și a părului?

Le-aș dezvălui cu drag dacă aș avea unul special, dar fac chestii basic. Pentru piele, demachierea este lege. În rest, din când în când, fac câte un tratament facial. De partea asta se ocupă verișoara mea, ea este priceputa familiei, este farmacist – chimist, știe de ce are nevoie tenul meu. Părul încă este natural, deci nu necesită un tratament special. Încerc să îl protejez cât pot.

Ai spus „La Măruță” că intenționezi să scrii o carte. Ai putea să ne dai mai multe detalii despre ea?

Cartea asta este deocamdată un vis. Îmi place să pun pe hârtie ce simt. „De vorbă cu mama” este refugiul meu, nu pot să dau prea multe detalii. Dar într-o zi, bine aleasă, nu o să mai fie doar un vis. 🙂

Drama din viața Iuliei Pârlea: „Înveți să trăiești cu durerea”

Știm că ți-ai pierdut mama în urmă cu 15 ani. Pierderea unui părinte este un moment extrem de dureros pentru orice copil, indiferent de vârstă și te marchează pe viață. Dacă ai putea să îi transmiți un mesaj care ar fi acela?

Pierderea unui părinte este un moment peste care nu treci, doar înveți să trăiești cu durerea… Un mesaj? Dorul e prea mare, aș putea să scriu pagini întregi, dar mă limitez la: Mulțumesc, ai fost cea mai bună mamă pe care puteam să o am!

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu mama ta?

Am multe amintiri frumoase cu mama mea. Ea mi-a fost prietenă, m-a crescut cu multă dragoste, am fost un copil alintat. Acum, pentru că nu mai este lângă mine, prețuiesc orice amintire cu ea… Weekend-urile din copilărie în care stăteam cu ea în bucătarie să văd cum face mâncare și tot felul de dulciuri, plimbările pe faleză, discuțiile noastre despre orice, îmbrățișările ei, diminețile în care mă trezea alintându-mă cu tot felul de apelative.

