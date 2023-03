Cum arată soția lui Lucian Mîndruță. Episoadele care le-au încercat relația: „Nimeni nu a scris povestea adevărată”

Lucian Mîndruţă și soţia sa, Ioana, au ajuns să se completeze perfect, chiar dacă veneau din domenii de activitate diferite, el fiind jurnalist, iar ea medic neurolog.

Ea mai trecuse printr-un mariaj, el la fel. S-au cunoscut la spital, când el își însoțea bunica, și au ajuns să nu se mai despartă. Astăzi, trăirile lor curg frumos înainte și monotonia nu își are rostul.

Lucian Mîndruță și Ioana, o dragoste începută pe holurile unui spital

„Lucian își însoţea bunica și o aducea la camera de gardă pentru un episod cu pareză și probleme de vorbire. S-a întâmplat să fiu medicul de gardă din ziua aceea și am coborât să o examinez. Cum era vară și frumos afară, eram obișnuiţi cu tinerii care aduceau bătrânii pe care îi aveau în îngrijire, susţinând că au o problemă acută ca să poată pleca la mare fără grija lor și să-i știe în spital. Am coborât cu ideea aceasta în minte, dar am fost surprinsă să văd o bătrână cu un accident vascular, acut, dar bine îngrijită, prosperă, care avea un nepot foarte grijuliu căruia nici nu-i trecea prin cap să o abandoneze.

M-a impresionat din start felul delicat în care se purta cu ea, mi s-a părut că spune ceva frumos despre el. Am continuat să vorbim despre bunica, apoi despre noi , totul s-a desfășurat rapid și ne-am trezit căsătoriţi”, povestea Ioana Mîndruţă pentru viața medicală.ro.

Viaţa i-a supus, însă, unui examen dificil la început. “Lucian prezenta jurnalul de seară de la PRO TV și termina după miezul nopţii. Eu mă trezeam la 6 dimineaţa și ajungeam acasă când pleca el. Sâmbătă avea o emisiune de dimineaţă și eu se întâmpla să fac gărzi destul de des. Ne mai rămânea duminica și asta cam de două ori pe lună.

Amândoi ne iubeam meseriile foarte mult și în același timp încercam să profităm de orice moment în care am fi putut fi împreună fie, chiar și pentru un prânz în oraș sau o excursie scurtă la munte. Nu o dată am urcat la cota 2000 la Sinaia sau ne-am dus la mare în Vamă doar pentru o noapte. Ne-am uitat la stele și ne-am întors acasă. A fost frumos și greu în același timp. Fiecare a avut suișuri și coborâșuri în meserie, depresie și exaltare, dar am depășit acele perioade”, mai spunea Ioana Mîndruță.

Povestea care le-a încercat relația

Cu toate astea, și povestea lor s-a zbătut puțin în bătaia vântului. În urmă cu 11 ani, Lucian era surprins cu o femeie misterioasă. S-a spus că și-a trădat soția, iar el și-a cerut scuze, la postul unde activa atunci, pentru acel episod. Mai târziu, a negat că s-ar fi întâmplat asta și a susținut că istoria e, de fapt, alta.

„Presa nu a știut niciodată adevărul. Niciodată! Nimeni nu a scris povestea adevărată. Singurii care știu povestea adevărată sunt cei implicați în ea. Persoanele despre care presa a vorbit, care nu au avut chef să povestească. Iată-mă că sunt absolut nevinovat. Apar în fata ta nevinovat. Jur!”, a dezvăluit Lucian Mândruță pentru Revista Tango.

“Numai el știe cum a rezistat încă două luni până m-am întors”

Relația lor a fost traversată de multe momente complicate, dar împreună au trecut peste toate. “Îmi amintesc un moment foarte dificil când mă aflam la un stagiu în Franţa. Un stagiu foarte important pentru mine, care m-a ajutat apoi să fondez și să dezvolt Programul naţional pentru epilepsie rezistentă la medicaţie.

Am venit în ţară pentru o săptămână, într-o scurtă vacanţă, și am plecat cu copiii la munte, unde, coborând în grabă pe o pantă în timp ce ne făcea fotografii, Lucian a căzut și și-a fracturat piciorul. A urmat apoi o intervenţie chirurgicală în urgenţă și o lungă perioadă de imobilizare. I-am fost alături până când s-a întors acasă din spital, dar apoi am fost nevoită să mă întorc în Franţa”, povestea Ioana.

Lucian a rămas acasă cu trei copii și cu piciorul imobilizat. “Numai el știe cum a rezistat încă două luni până m-am întors. În ceea ce-l privește pe Lucian, el petrece mult timp în familie sau, dacă are activităţi în afara familiei, putem să-l însoţim, dar cel mai greu de înţeles este modul lui de lucru.

Practic, el „scanează” știrile permanent, se oprește doar pentru somn, ne este greu să ţinem pasul”

Lucian Mîndruță, un soț model

Lucian Mîndruță a vorbit cu admirație de soție și în timpul pandemiei.”M-am trezit la patru, de grijă. Soţia mea, pe la 6. S-a spălat şi-a făcut bagajul: haine pentru câteva zile, în caz că trebuie să rămână la serviciu mai multe zile şi nopţi. În bagaj intra şi o mască. A primit-o cadou ieri de la cineva. Atât are, una singură. Soţia mea e medic. Lucrează la un spital din Bucureşti. În fiecare zi vede 10, poate 20 de pacienţi. Cum e la neurologie, poate că e mai ferită. Dar dacă unul cu durere de cap ajunge la ea crezând că-i accident cerebral şi de fapt e corona? Asta e întrebarea, şi nu avem un răspuns la ea.

Nimeni nu are. Îmi aduc aminte că acum o lună ne uităm amândoi la televizor la medicii chinezi, înfofoliţi din cap până-n picioare în combinezoane speciale. Şi chiar discutăm: băi, da’ ce organizaţi sunt ăştia, ce isterie… Şi după aia am aflat c-a murit şi-un medic tânăr. Şi ne-a trecut un fior”, spunea jurnalistul pe o rețea de socializare.

Lucian și soția lui, Ioana, au crescut împreună trei copii, pentru că jurnalistul s-a dovedit a fi un adevărat tată și pentru fetița soției din primul mariaj.

Foto: Pr, Facebook