Florin Călinescu spune că nu o să mai apară curând la TV. Ce va face actorul în următoarea perioadă

Florin Călinescu (66 de ani) a anunțat că nu va mai fi văzut pe micile ecrane în următoarea perioadă.

Îndrăgitul actor și om de televiziune are un nou proiect de care se ocupă. Este vorba tot despre o emisiune, însă aceasta nu va fi televizată, ci va putea fi urmărită în medul online, pe rețelele de socializare și pe YouTube.

Florin Călinescu: „Asta este o nebunie, dacă vrei”

Emisiunea este intitulată “OnlyFanz”, iar Florin Călinescu spune că formatul este unul cu totul nou și diferit față de ceea ce este în prezent în mediul online. Așadar, OlnyFanz nu este un podcast.

„Nu știu să o definesc, se numește „OnlyFanz” și e ceva de Florin Călinescu… Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat… Asta este o nebunie, dacă vrei. Aşa am început şi la PRO TV cu „Ora 7, bună dimineață”.

Atunci PRO TV era o stație pentru toată lumea, în care a avansat multă lume din ziua de astăzi din toate domeniile, nu numai artistice, ci și sunet, lumini, decoruri. Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune. Nu fac diferența că atunci eram în televiziune și acum pe două mese într-o cameră.” – a dezvăluit actorul pentru click.ro.

Acesta s-a referit la emisiune ca la “o nebunie” pentru că, spune el, în cadrul ei va sta de vorbă “cu oameni pe care nu îi bagă nimeni în seamă”.

„Întotdeauna am fost un animal liber”

Legat de aparițiile televizate, Florin Călinescu a spus că va apărea doar în calitate de actor sau ca invitat la diverse emisiuni. Acesta a mai precizat că nu-I place idea de a lucre sub contract cu televiziunile și aste este și motivul pentru care s-a retras.

“Nu cred că o să mă mai vezi curând, decât că invitat sau că actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc.

Întotdeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat…

Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general.” – a mai spus actorul pentru sursa menționată mai sus.

Florin Călinescu a plecat de la Pro TV în vara lui 2021

Actorul și-a anunțat oficial plecarea de la trustul la care se afla din 1995 pe 19 iulie 2021.

“Cu oarecare părere de rău, vă anunț că renunț la colaborarea cu actualul management al PRO TV. Deci, și la “Românii au talent”. Detalii, mai încolo. Vorbesc ca fondator. 1 dec. 1995.” – a transmis el pe Facebook.

Florin Călinescu și-a exprimat atunci dezamăgirea legată de cum s-au schimbat lucrurile în industria media în ultimii ani, spunând că “spiritual Pro nu mai există”.

„Nu mai este valabil sloganul de acum 20 de ani. Nu mai este nici pe departe ceea ce domnul Sârbu a realizat pentru că lucrurile atunci aveau o emoție, aveau o particularitate, o energie care începea cu creație, în primul rând adresată poporului nostru, generațiilor tinere care azi sunt mature.

Noi aveam tot timpul grijă să preluăm generațiile în fiecare an. Azi putem să vorbim despre un canal de filme cu ceva publicitate. Spiritul Pro nu mai există.”

