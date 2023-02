Cine este și cu ce se ocupă fiul cel mare al lui Florin Călinescu. „Mă cunosc mai puțini oameni decât pe tatăl meu”

Petru Călinescu, fiul cel mare al lui Florin Călinescu, a început anul 2023 în forță și are noi proiecte pe plan muzical.

Petru are 37 de ani, este solist, compozitor și actor. Împreună cu Maximilian Muntean, ex-Vocea României, face parte din trupa New Vegas Show, care va concerta a Sala Radio pe 23 februarie.

Fiul celebrului actor și om de televiziune este căsătorit cu Simona și are un băiețel, Dominic Paul, în vârstă de 4 ani și jumătate.

„De mic am fost expus în lumea asta”

Petru Călinescu a declarat, într-un interviu recent, că mulțumită tatălui său celebru a ajuns să aibă acces în lumea showbiz-ului. El a fost încă de mic pasionat de artă și, în mod inevitabil, a fost expus lumii artistice datorită părinților lui actori.

“Pe mine mă cunosc, evident, mai puțini oameni decât îl cunosc pe tatăl meu, care este, de o viață întreagă, în televiziune. Și prin care am avut și eu acces spre lumea showbiz-ului și a artei, încă de mic. Părinții mei au fost actori. De mic am fost expus în lumea asta, și mi-a plăcut și mie, și am ales să urmez un drum artistic.” – a dezvăluit Petru, pentru click.ro.

El a mai precizat că a început o colaborare cu Opera Comică pentru Copii și la începutul lunii martie va juca într-un musical.

”Sunt și antreprenor”

“Eu am studiat, în Marea Britanie, și actorie, și muzică. Am început o colaborare, recent, cu Opera Comică pentru Copii. Prima din, sper, mai multe colaborări de acest fel, în direcție de musical. Pe 11 martie, avem premiera la musicalul „Heidi”, la Opera Comică. Și sper să construiesc și pe această colaborare.” – a mai spus Petru Călinescu.

Pe lângă pasiunea pentru muzică și actorie, băiatul lui Călinescu est implicat și în afacerile familiei.

”Sunt și antreprenor. Avem diverse activități profesionale, cu familia. Dar, acum, după pandemie, am hotărât să turez mai mult motoarele și în direcția artistică. Cred că lucrurile au ajuns într-un punct, în România, unde pot să fac la adevărata valoare pentru ce m-am pregătit. Și vreau să activez mai mult și în zona asta” – a mai povestit el.

Fiul cel mic al lui Florin Călinescu s-a sinucis

Îndrăgitul actor și om de televiziune și-a pierdut fiul cel mic în 2012. Luca se afla în Praga pentru cel mai important proiect cinematografic al său când a decis să-și curme viața. El a fost găsit spânzurat în camera hotelului unde era cazat.

“Apreciez faptul că sunteți alături de mine. În timp ce eu sunt incapabil să vorbesc, încă, despre ceea ce s-a întâmplat, sper să vă rugați alături de mine și să sperați la o lume mai bună. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc înmormântarea, la București, și sper să ne vedem acolo. O să va ofer mai multe detalii când acestea vor apărea. Pace și dragoste”, a transmis Petru Călinescu, fiul cel mare la lui Florin Călinescu, pe Facebook, după tragedie.

Moartea lui Luca a fost pusă pe seama depresiei severe în care căzuse după pierderea mamei.

Anmary Călinescu a murit în 2005 din cauza cancerului. Ea a fost căsătorită cu Florin Călinescu timp de 27 de ani.

Luca urma un tratament cu antidepresive de la vârsta de 17 ani.

