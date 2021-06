De aproape 5 ani, Iulia Albu (39 de ani) formează un cuplu cu iubitul ei, Mihai Alexandru (Mike). Fashion editorul are o fiică, Mikaela (11 ani), din fostul mariaj cu Mihai Albu (58 de ani).

Invitată în podcastul găzduit de Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Iulia a vorbit despre fostul ei mariaj, despre relația cu Mike, dar și despre copii.

„Acum am lângă mine un om care mă susține 100% și care crede în mine. Care știe să-mi spună când greșesc, pe care îl ascult și care știe să mă laude atunci când este cazul”, a spus Iulia.

Iulia Albu se vede mamă din nou: „Mi-am făcut așa o socoteală”

Întrebată de Cătălin dacă se vede îmbrăcând din nou rochia de mireasă și devenind iar mamă, Iulia a completat: „Mă văd îmbrăcată în rochia de mireasă și mă văd și mamă.

Mă văd mamă de încă două ori, cel puțin. Mi-am făcut așa o socoteală, dacă fac tripleți… nu știu cum va funcționa asta. Se mai întâmplă și surprize în viață. (…)

Să fii mamă nu înseamnă neapărat să fii mama biologică a unui copil. Mă văd și adoptând un copil. Îmi doresc foarte mult să fac asta, dar este foarte dificil. Așa, la nivel declarativ, e foarte simplu.

Este dificil să adopți un copil nu doar din punct de vedere legal. Este dificil să ai un copil adoptat și copii naturali, iar copiii naturali să-l trateze ca și când ar fi fratele lor. Este greu și frustrant pentru acel copil. Este o luptă foarte grea ca să reușești. Nu știu dacă voi reuși, dar îmi doresc”.

De ce au divorțat Iulia și Mihai Albu

„La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus că nu mai poate fi căsătorit și că dorește să divorțeze. Că și eu îmi doream lucrul ăsta este foarte adevărat.

Doar că nu l-am verbalizat pentru că știi, trăim într-o societate în care oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem că suntem evoluați și liberali, nu suntem.

În România încă este o problemă ca o femeie să divorțeze. Iar acum 8-9 ani, cu siguranță era o problemă și mai mare.

Probabil că ar mai fi trecut jumătate de an până să fie inițiativa mea 100%. Dar mi-am dorit și eu acest lucru. De aceea nu am fost în instanță, de aceea nu am negociat.

A dorit, după ce am divorțat, mașina pe care mi-a făcut-o cadou de ziua mea înapoi. I-am dat-o. Mi-a cerut verigheta, i-am dat-o. N-a fost niciun fel de opoziție din partea mea”, a mai spus Iulia.

Întrebată care crede ea că a fost motivul principal al divorțului, Iulia a adăugat: „Am avut o problemă pe care o au 90% din cuplurile din România, bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Nu-și dorește. Eu am lucrat tot timpul, din facultate.

În momentul în care am început să cresc foarte rapid, a devenit o problemă. Eu am dorit să dau la UNArte, pentru că voiam să fac modă, iar el a spus că dacă fac asta divorțează. (…) Bărbații din România doresc femei care să stea în umbra lor”.

