Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) s-au separat în 2013, după 8 ani de mariaj. Fostul cuplu are împreună o fiică, Mikaela, în vârstă de 11 ani. Recent, Iulia a făcut o serie de dezvăluiri referitoare la relația ei cu foștii nași, Cristi (51 de ani) și Mihaela Borcea (51 de ani).

Iulia și Mihai Albu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu foștii nași, Cristi și Mihaela Borcea

„Nu am mai vorbit de foarte mult timp. La un moment dat, ne-am certat foarte mult. Evident că au existat niște lucruri care m-au făcut pe mine să mă distanțez de ei. A existat ceva acolo, dar nu vreau să intru în detalii, pentru că nu îmi place. Au fost niște lucruri care în mod cert s-au întâmplat.

Mie îmi place alt tip de bărbați, culți, eleganți. Eu cred că ține de verticalitatea fiecăruia să întrerupă anumite legături atunci când lucrurile depășesc o anumită graniță. Au existat niște lucruri care m-au îndepărtat foarte mult de ei, și de el, și de Mihaela”, a mărturisit Iulia recent, potrivit Spynews.

Ulterior, Mihai Albu a răspuns acestor declarații. „După botez, relațiile cu nașii noștri au fost la fel de bune încă doi ani și un pic, până în momentul în care familia Albu s-a destrămat. După divorț, eu am ținut legătura mai mult cu Mihaela, dar și cu Cristian Borcea.

Eu îi consider nașii mei și, bineînțeles, nașii micuței mele. Le mulțumesc din suflet pentru felul în care au știut să țină relațiile noastre și, bineînțeles, pentru prietenia lor. Să fi existat vreun conflict vreodată… eu nu știu de așa ceva. Cu siguranță nu în timpul căsniciei mele cu fosta doamnă Albu.

Nu sunt de acord să fie «murdărită» imaginea nașilor noștri! Probabil e «cool» astăzi să zici că s-a dat Borcea la fina și l-ar fi refuzat și că ar mai fi fost și certuri… Mihaela și Cristian, nașilor, vă rog din suflet să o iertați, [pentru] că nu știe ce face!!”, a scris Mihai Albu pe Facebook.

De aproximativ 5 ani, Iulia formează un cuplu cu actualul ei partener. „Da, mă mărit, dar nu știu să vă spun când. Când se va da drumul la organizat petreceri. Eu am și foarte mulți prieteni și nu pot să fac o nuntă restrânsă (râde). Îți dai seama că voi face o nuntă restrânsă, foarte.

Nu sunt sigură dacă o să fie în țară. Poate fac două, una în străinătate, una aici. Să știi că nu avem de gând să facem o nuntă tipic românească. Spre exemplu, niciunul dintre noi nu agreează acest obicei de a pune bani în plic.

Vom face alt gen de nuntă. La noi este o problemă mare pe cine să punem nași, căci nu știm pe cine să punem. E prea complicat. Oare nu aș putea să fac fără nași?”, declara Iulia în vara anului 2020, pentru Libertatea.

Cristi Borcea este tatăl a 9 copii

Mihaela și Cristi Borcea s-au separat în anul 2011. După despărțire, omul de afaceri s-a recăsătorit cu Alina Vidican (37 de ani), de care a divorțat în anul 2016. În prezent, Cristi Borcea este recăsătorit cu modelul Valentina Pelinel (40 de ani). Perechea s-a cunoscut la nunta Valentinei cu un fost prieten de-al său, Cristian Boureanu (48 de ani).

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Din primul mariaj, bărbatul are trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Din căsnicia cu Alina Vidican, Cristi Borcea mai are doi copii, Alexandru și Gloria.

De asemenea, fostul acționar al clubului Dinamo mai are un copil dintr-o altă relație extraconjugală. Din mariajul cu Valentina Pelinel, bărbatul are un fiu, Milan, și două fiice gemene, Indira Maria și Rania Maria.

