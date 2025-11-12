Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Compozitorul era internat la Institutul „Matei Balș”

Horia Moculescu a încetat din viață miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, după ce în ultima perioadă s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Compozitorul se afla internat la Institutul „Matei Balș” din București de aproape o săptămână, din cauza unor probleme pulmonare. În cele din urmă, organismul lui a cedat.
Horia Moculescu, unul dintre cei mai mari compozitori români, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani, acesta a avut mai multe probleme de sănătate și urma diferite tratamente. În urmă cu o săptămână a ajuns de urgență la spital, fiind internat la ATI.
Marina Almășan a transmis un mesaj în mediul online după ce s-a aflat de decesul compozitorului.
„Am câteva zeci, în arhiva personală, dar aleg una din ultimele. Pentru că nu vreau să fac paradă de prietenia noastră, ci doar vreau să semnalez stingerea treptată a unei epoci… Drum lin spre stele, Horia Moculescu… Sigur, într-o existență viitoare, tu vei fi o salcie, la mal, iar eu, poate, un râu, la umbra ta…”, a scris prezentatoarea tv pe pagina ei de Facebook, unde a distribuit și o fotografie în care apare cu celebrul compozitor.
Horia Moculescu s-a născut pe 18 martie 1937 la Râmnicu Vâlcea. Acesta a devenit unul dintre cei mai apreciați compozitori din România, compunând peste 500 de piese și câștigat aproximativ 200 de premii de-a lungul carierei sale.
A fost pianist, compozitor, orchestrator și creator de programe TV, colaborând cu nume mari ale scenei muzicale românești și internaționale.
Pe de altă parte, viața sa personală a fost marcată de suișuri și coborâșuri. Și-a pierdut mama pe când avea doar 11 ani, iar mult mai târziu avea să își piardă și fiul, care s-a sinucis la vârsta de 31 de ani. Ionuț și-a pus capăt zilelor aruncându-se de pe un bloc din Berlin, unde locuia de mai mulți ani.
Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori. Prima soție, Reli, era extrem de geloasă, iar a doua, Ulla, o suedeză, s-a mutat în România pentru el. A treia soție, Ana, era actriță la Cluj și mama fiului său. Ultima căsnicie, cu Mariana, a fost cea mai mediatizată.
„Sunt vertical şi onest, cunoscut doar de mine şi de prietenii intimi. Da! Am avut patru neveste. A doua a ştiut de prima, a treia de primele două, iar a patra a ştiut de toate trei”, spunea compozitorul într-un interviu.
Din căsnicia cu Mariana Moculescu a avut o fiică, Nidia Moculescu, care a rămas alături de el până în ultima clipă.
