Hilaria (36 de ani) și Alec Baldwin (62 de ani) au devenit din nou părinți în urmă cu aproape 4 luni. Hilaria și actorul mai au împreună patru copii, o fiică și trei fii, Carmen (7 ani), Rafael (5 ani), Leo (4 ani) și Romeo (2 ani).

Actorul mai are o fiică, Ireland (24 de ani), din primul mariaj cu actrița Kim Basinger (67 de ani). Mezinul, Eduardo, s-a născut la începutul lunii septembrie.

„Am adus pe lume un copil seara trecută. Este perfect! Nu putem fi mai fericiți de atât. Stați prin preajmă pentru nume”, a scris Hilaria după naștere, pe contul personal de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO ( 8 )

Hilaria Baldwin, siluetă impecabilă la aproape 4 luni de la naștere

La aproape 4 luni de la naștere, silueta Hilariei arată impecabil. În dreptul unei fotografii în lenjerie intimă, fotografie în care-și ține bebelușul în brațe, a scris: „După baie, pregătindu-ne pentru restul zilei. Fotografie făcută de Carmen [fiica ei cea mare]. Nu pot să mă opresc din a mirosi acest bebeluș!”.

„Îi mulțumesc corpului pentru tot ce a făcut și tot ce continuă să facă. Sunt recunoscătoare pentru această călătorie, pentru că i-am fost casă fiului meu.

Pentru că l-am adus pe lume în siguranță și pentru că mă simt pregătită să revin la mine … pas cu pas, cu răbdare, afecțiune și timp”, mai scria Hilaria în septembrie.

Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Am rămas însărcinată cu Carmen la 28 de ani. Acum am 36. Am fost însărcinată o dată la un an cel puțin. Adică, ce vreau să zic este că am fost însărcinată timp de vreo 8 ani. Asta e mult. Corpul meu e obosit!”, a încheiat.

Vestea că va deveni mamă din nou a venit la cinci luni de la anunțul că suferise o pierdere de sarcină. La vremea aceea, instructoarea de fitness a dezvăluit că sarcina cu „fetița lor” s-a încheiat la 4 luni. „Vrem să știți că, deși nu suntem ok acum, vom fi bine.

Suntem atât de norocoși să avem alți patru copii sănătoși și niciodată nu vom uita asta.” Tot atunci, Hilaria a publicat un videoclip în care era consolată de fiica ei Carmen după aflarea veștii că a pierdut sarcina. „Mulțumesc pentru că îți pare rău că mami este tristă”, a șoptit ea.

Foto: Instagram / Profimediaimages.ro

Citește și:

Andreea Mantea, despre a doua sarcină: „Să am o familie numeroasă a fost singurul meu vis”

Ce frumoasă este fiica lui Cătălin Crișan. Daria este studentă la UNATC

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Crăciun în Republica Moldova. Ce mâncăruri vor găti?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro