Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea (34 de ani) este o femeie împlinită. Vedeta TV are o carieră de succes și un fiu absolut adorabil, David, în vârstă de 5 ani.

După aproape doi ani locuiți în Turcia, Andreea a renunțat la proiectul Puterea Dragostei, format difuzat de Kanal D, pentru a revenit în țară.

Prezentatoarea a împlinit 34 de ani duminică, 20 septembrie. „Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru toate mesajele! Sunteți minunați! Sunteți lângă mine mereu, indiferent de situație și asta mă copleșește!

Vă mulțumesc și vă doresc din tot sufletul meu, tot binele din lume! ❤️”, a scris vedeta, în mediul online.

Andreea Mantea, despre a doua sarcină: „Să am o familie numeroasă a fost singurul meu vis”

„Nicăieri nu este ca acasă, este acea vorbă. Și este foarte adevărată! Oriunde te-ai aflat, acasă este locul unde îți găsești liniștea deplină.

Mi-a fost dor de familia mea, de tot, de locuri, de pisici, de cățeii mei, de bucătăria românească … De cum am ajuns în țară, nu am mai avut răbdare și am comandat mâncare de la mai toate restaurantele.

M-am răsfățat cu câte puțin din toate preparatele cărora le-am dus dorul gustului”, a declarat vedeta TV, pentru Click!.

De câțiva ani, prezentatoarea TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat a cărui identitate nu-și dorește să o dezvăluie.

Andreea Mantea: „Fiecare om are viața scrisă diferit”

În același interviu oferit website-ului Click!, Andreea a mai mărturisit: „La un moment dat, să am o familie numeroasă a fost singurul meu vis!

Însă, odată cu trecerea anilor, a intervenit mâna sorții, fiecare om are viața scrisă diferit. Am ajuns la concluzia că este pur și simplu cum vrea Dumnezeu.”

