Felicitări, perechii! După două sarcini la rând pierdute, actorul și artista au devenit în sfârșit părinți.

Actorul Penn Badgley (33 de ani) și soția lui, artista Domino Kirke (36 de ani), au devenit părinții unui fiu, informează People. Domino a dat naștere pe 11 august.

„Casa lui în formă de inimă❣️ 40 de zile postpartum”, a scris artista pe contul personal de Instagram, în dreptul unei imagini cu placenta ei printată.

Au devenit părinți după două sarcini la rând pierdute! Artista a adus pe lume un fiu

Penn și Domino și-au început relația în anul 2014 și s-au căsătorit trei ani mai târziu, în luna februarie a anului 2017, într-o ceremonie restrânsă în Brooklyn, New York.

Domino, solistă și doula, a anunțat că este însărcinată în luna februarie a anului acesta, tot atunci dezvăluind că a pierdut două sarcini.

„După două pierderi de sarcină la rând, eram pregătiți să renunțăm. Mi-am pierdut încrederea în propriul corp și începusem să accept că fusese suficient.

Lucrând ca doula, le-am văzut și auzit pe toate. Îmi trebuie enorm de mult să mă detașez cu iubire de pierderile la care am fost prezentă și să-mi trăiesc propria experiență”, scria atunci Domino.

Domino mai are un fiu, Cassius Riley, născut în anul 2009, alături de fostul ei iubit, artistul Morgan O’Kane.

Doula este un cadru profesional mediu pregătit pentru a oferi suport emoțional, fizic și informativ mamei care așteaptă să nască, care a început travaliul sau care tocmai a născut.

Penn Badgley: „Am avut un început de relație romantic”

„Nu cred că puteam aprecia cu adevărat iubirea dintre oameni până nu dezvoltam iubirea divină”, mărturisea Penn Badgley, în urmă cu ceva timp.

„[Eu și Domino] am avut un început de relație romantic și cred că, într-un mariaj, descoperi că ceea ce îl face să reziste decade la rând are legătură cu iubirea divină.”

Penn este recunoscut pentru rolurile sale din filmele John Tucker Must Die (2006), The Stepfather (2009), Easy A (2010), Margin Call (2011) și Greetings from Tim Buckley (2012) și din serialele Gossip Girl (2007 – 2012) și You (2018 – prezent).

