Cum arată și cu ce se ocupă acum Anamaria Ferentz? Locuiește de 10 ani în America

În data de 5 septembrie a anului acesta, Anamaria Ferentz (44 de ani) a aniversat 10 ani locuiți în Statele Unite ale Americii.

În luna august a anului trecut, artista mărturisea că, de când s-a mutat peste Ocean, lucrează în domeniul imobiliarelor.

„Muzica nu-ți aduce bani constant și atunci aveam nevoie de ceva constant financiar, de aceea am ales jobul pe care îl am acum”, declara Anamaria, pentru OK! Magazine.

„Aici (Los Angeles, California), într-adevăr, te simți ca într-o perpetuă vacanță! Nu contează ce anotimp este. Aici ai mereu ceva de făcut, de văzut, de experimentat.

Stai în casă doar dacă vrei asta neapărat, în rest poți avea milioane de posibilități de a te distra”, a adăugat artista, pentru aceeași sursă.

În ciuda acestor declarații, Anamaria a fost „îngrozită” de protestele Black Lives Matter din State.

„Nu avem voie să ieșim din casă. Numai împușcături și mașini de poliție, salvare, pompieri și elicoptere aud din casă.

Aseară aveam impresia că sunt pe front în Irak, elicoptere și bubuieli non-stop. (…)

Sunt niște anarhiști infiltrați printre protestatari, care fac numai nenorociri, sparg magazinele, fură.

Au făcut dezastru și pe Rodeo Drive. Au spart toate magazinele de firmă. Au furat poșete, tot ce au putut.

Sunt foarte mulți tineri albi printre cei de culoare, care se văd în filmulețele de pe net. (…) Totul este devastat!

Se pare că așa e în istoria Americii. De câte ori e un protest, se trezesc și alții care distrug și fură.

Din păcate, se strică mesajul anti-rasism care trebuia să se audă”, declara Anamaria Ferentz la vremea aceea, potrivit Click!.

Foto: Instagram

