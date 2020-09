Adrian Nartea neagă faptul că a fost infectat cu noul coronavirus: ”Nu am și nu am avut COVID”

În presă au apărut recent zvonuri că Adrian Nartea, actorul care interpretează personajul principal din serialul „VLAD”, ar fi contractat virusul SARS-CoV-2, iar din această cauză s-ar fi oprit temporar filmările producției marca Pro TV. Însă, acesta s-a arătat surprins de veștile care circulă în mass-media și a ținut să lămurească situația.

„Eram la munte, mă bucuram de soare și de răcoare, împreună cu familia și am văzut cu surprindere câteva articole care susțin că aș fi bolnav. Sunt bine sănătos, nu am și nu am avut COVID. Cât despre filmările de la serialul VLAD, care s-ar fi oprit din cauza faptului că aș fi bolnav, din nou, acest zvon nu este adevărat. Filmările acestui sezon s-au încheiat deja, iar telespectatorii pot urmări serialul în fiecare luni, de la 20:30, la PRO TV.

Prin urmare, doresc să vă asigur că sunt bine și le doresc tuturor sănătate. Urmez sfaturile autorităților și respect distanțarea socială, sunt optimist și cred că dacă urmăm îndemnurile autorităților, vom depăși cu bine această perioadă”, a spus Adi Nartea pentru Pro TV.

Dragoș Bucur, depistat cu COVID-19

În schimb, o altă vedetă a postului de televiziune se luptă acum cu noul coronavirus. Este vorba de Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii „Visuri la cheie”.

După ce actorul a fost confirmat pozitiv, producătorii au decis ca toată echipa de producție, dar și arhitecții și designerii să intre în autoziolare până la aflarea rezultatelor testelor pentru COVID-19.

Momentan, starea de sănătate a lui Dragoș Bucur și a familiei sale este una bună.

