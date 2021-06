Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au aniversat 9 ani de la cununia civilă pe 15 iunie 2021. Perechea are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Mikael Eduard și Antonia Sabina.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au aniversat 9 ani de la cununia civilă

„9 aaaaaaaani (de la cununia civilă)!!!! La muuulți aaaani, soțu’!!! Te iubesc!!!”, a scris solista în dreptul unei fotografii de la cununie. Cântăreața, pe atunci brunetă, și-a purtat părul într-o coadă și a avut un breton drept și des.

În ceea ce privește ținuta, artista a purtat un sacou roșu peste o rochie albă, iar buchetul ei a fost alcătuit din flori galbene, roșii și roz. Vlad a optat pentru o cămașă albă, un sacou gri deschis și pantaloni crem. Perechea este toată un zâmbet în imagine. Fotografia o găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

Cum a fost cerută artista în căsătorie

În mediul online, întrebat de un urmăritor de-al solistei cum a cerut-o pe Giulia în căsătorie, Vlad a răspuns: „Sigur nu te-aș mai cere așa în căsătorie a doua oară”. „În Turnul Eiffel”, a început Giulia, completată de Vlad: „Foarte inspirat”. „După trei sticle de vin, și mie mi-era răuț. Dar am zis da. De trei ori”, a încheiat artista.

În trecut, perechea a fost despărțită timp de un an și jumătate. „Am avut o perioadă de un an și jumătate în care am fost, oficial, despărțiți. Eu cred cu tărie că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia.

Nu a fost o treabă cu părinții, ci cu prietenii. Prietenii noștri sunt în continuare prietenii noștri, poate au avut nevoie de motive să vadă. Da, erau două tabere, ai mei și ai lui, parcă era război.

Eu chiar nu am regrete. Nu am avut nicio dezamăgire regretabilă, care să mă chinuie ani în șir. Cred că dacă a fost vreun hop, înseamnă că am reușit să trec cu brio dacă nu îmi aduc aminte de el”, povestea Giulia în urmă cu ceva timp.

În izolare, Giulia și Vlad s-au redescoperit

Înainte ca 2020 să înceapă, Giulia și-a propus ca acest an să fie cel mai bun pentru ea și mărturisește că așa a și fost. „Cred că cel mai important este faptul că în sfârșit am reușit să stau acasă cu cei mici, lucru pe care mi-l doream de mulți ani. (…)

Pentru mine și soțul meu a fost cel mai bun an ever. (…) A fost cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Nu știam multe lucruri unul despre altul. În martie, când am intrat în izolarea cea mare, am zis: «Vlade, dacă ieșim de aici fără să ne tăiem, să ne tranșăm, suntem ok».

Nu că am ieșit mai bine și suntem mai bine, dar ne-am redescoperit și totul merge mult mai ușor la noi în familie. Știu, e șocant! Sunt extrem de recunoscătoare pentru absolut tot”, a dezvăluit Giulia în emisiunea Vorbește Lumea, în decembrie 2020.

