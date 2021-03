Luna aceasta, Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni părinții unei fiice. Recent, în mediul online, prezentatoarea TV a publicat mai multe imagini din camera fiicei sale.

Gina Pistol și Smiley au terminat camera fiicei lor. Cât de frumoasă este!

Camera micuței este adorabilă. Are un tapet în nuanțe de roz pudrat cu model cu păsări, o canapea de asemenea roz pudrat, un pătuț, o noptieră și două măsuțe, toate albe. Fotografii găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

După ce a postat respectivele imagini, Gina a mai mărturisit în mediul online: „Ideea este că în perioada asta toată lumea îmi recomandă să dorm, să mă odihnesc, dar ce credeți, nu pot să dorm! Nu pot. Dorm cel mult o oră, o oră jumate, mă trezesc, am anumite nevoi.. Cumva cred că mă pregătesc pentru ce va urma”.

VEZI GALERIA FOTO ( 11 )

Gina Pistol: „Mai este puțin și o voi ține pe fiică-mea în brațe”

„Am primit foarte multe mesaje de la voi [în care] mă întrebați dacă sunt bine. Vă mulțumesc mult. Nu știu, am avut așa o stare… nu știu ce a fost cu mine. Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri, de fapt, pentru că mai am puțin…

Nu săptămâna care vine, cealaltă mai este. Și abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă. Asta după discuția avută cu anestezistul. Și mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare, dacă… dacă…

Dar cred că toate femeile au trecut prin așa ceva. Mai am puțin. Abia aștept. Mai este puțin și o voi ține pe fiică-mea în brațe”, mai spunea Gina pe Instagram zilele trecute.

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina anul trecut pentru Unica.

Foto: Instagram

Citește și:

Oana Roman, după intervenția medicală la care a fost supusă mama sa: „Se infectase foarte rău. Ia pastile de durere acum”

Cine este iubitul Anei Baniciu? S-au sărutat pasional în văzut tuturor

Andrei Ștefănescu și Antonia, fosta soție, din nou împreună cu ocazia aniversării fiului lor

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro