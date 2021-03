Luna aceasta, Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni părinți pentru prima oară. Perechea este nerăbdătoare să-și întâlnească fiica. Recent, în mediul online, prezentatoarea TV a mărturisit din ce cauze nu poate dormi.

Gina Pistol, momente dificile înainte de a naște

„Primesc foarte multe mesaje pe Instagram, destul de multe mesaje, de la oameni care-mi spun: «Băi, te-am visat aseară. Am visat aseară că ai născut!». Eu nu visez că nasc, dar simt că mi se pregătește ceva. Aseară n-am dormit deloc.

Bine, de ceva vreme încoace nu dorm, dar aseară mi-a fost foarte greu pentru că am niște dureri în articulații groaznice. Ca să nu simt durerea, trebuie să mă plimb prin casă.

Și, pe lângă asta, am și niște arsuri. Doamne, eu am crezut că s-au terminat arsurile, dar am niște arsuri vai… pot să scot flăcări. Bietul Andrei, nu-l las deloc să doarmă”, a mărturisit prezentatoarea TV pe Instagram.

Gina Pistol: „Mai este puțin și o voi ține pe fiică-mea în brațe”

„Am primit foarte multe mesaje de la voi [în care] mă întrebați dacă sunt bine. Vă mulțumesc mult. Nu știu, am avut așa o stare… nu știu ce a fost cu mine. Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri, de fapt, pentru că mai am puțin…

Nu săptămâna care vine, cealaltă mai este. Și abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă. Asta după discuția avută cu anestezistul. Și mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare, dacă… dacă…

Dar cred că toate femeile au trecut prin așa ceva. Mai am puțin. Abia aștept. Mai este puțin și o voi ține pe fiică-mea în brațe”, mai spunea Gina pe Instagram zilele trecute.

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina anul trecut pentru Unica.

Foto: Instagram

