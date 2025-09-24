Gigi Becali, decizie uluitoare după apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă. Ce face afaceristul când întâlnește un livrator nepalez

Gigi Becali a luat o decizie uimitoare după ce colegul său de partid, Dan Tanasă, a instigat la rasism împotriva livratorilor nepalezi. După apelul lui Tanasă, mai mulți livratori de altă naționalitate au fost agresaqți pe stradă. Însă latifundiarul consideră că acești oameni ar trebui ajutați și nu huliți.

Gigi Becali, ajutor pentru livratorii nepalezi

Mai mulți muncitori străini au fost victimele rasismului în ultima perioadă, după ce deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat cetățenii să refuze comanda dacă aceasta este livrată de cetățeni străini.

Astfel, un cetățean din Bangladesh a fost lovit de un tânăr român în București, în timp ce se afla la semafor, pe timpul programului de muncă. Atacatorul i-a strigat livratorului să se întooarcă în țara sa și l-a lovit cu pumnul în față, însă a fost prins la scurt timp de polițiști.

În acest context, Gigi Becali a decis să le ofere o mână de ajutor persoanelor venite să lucreze în România.

Atunci când vede pe stradă un muncitor străin, latifundiarul alege să coboare din mașină și să le ofere sume semnificative de bani.

„Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Ăștia de la AUR îi înjură pe ăia care aduc mâncare, livratorii. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame. Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd negri și filipinezi, ia 200 de euro. «Ia 100 de euro». Și când mă duc la magazin sau la restaurante. «Ia 100 de euro!». Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. Eu când îi văd filipinezi sau din Africa, de unde sunt, «Ia 100 de euro, ia 200 de euro». Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Citește și: Giovanni Becali, impresionat de Elena Udrea: „Putea să dezmembreze toată țara românească”

Citește și: Gigi Becali a împărțit sute de lei unor elevi în curtea unui liceu din București. Cum a fost filmat patronul FCSB

Apelul de rasism al lui Dan Tanasă

Gigi Becali a explicat că cei de la AUR sunt înverșunați împotriva livratorilor străini, iar apelul lui Dan Tanasă a venit la scurt timp după ce autoritățile din Rusia au interzis angajarea cetățenilor străini ca șoferi de taxi sau curieri până la finalul anului.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de deputatul AUR la finalul lunii august.

Citește și: Tania Budi, reacție dură după ce s-a spus că ar fi avut o relație de două decenii cu Gigi Becali: „Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă”

Citește și: Cum și-a sărbătorit Daciana Sârbu fetița adoptată. Maria a avut parte de o surpriză de proporții

Tot atunci, Marian Godină a anunțat că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a transmis Marian Godină pe rețelele sociale.

Fostul polițist susține că, prin acel text, parlamentarul AUR „incită în mod clar” la „discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News