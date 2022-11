Gabriela Cristea, probleme de sănătate: „Nu mai pot continua așa la nesfârșit”

Gabriela Cristea trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate. Vedeta le-a povestit fanilor săi din mediul online cu ce afecțiune se confruntă.

Gabriela Cristea a dezvăluit pe rețelele de socializare că de câteva luni se confruntă cu probleme serioase de sănătatea. Gazda emisiunii „Mireasa, capriciile iubirii” a dezvăluit că în ultima perioadă a făcut de trei colică renală.

Da, am fost bolnavă și taaaaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător. Acum sunt bine, pe tratament încă, dar nu mai pot continua așa la nesfârșit pentru că în curând am să devin imună și la antibiotic.

După seria de tratament în curs am nevoie de o pauză să se curețe organismul și am să merg la investigații suplimentare. Am nevoie să fiu sănătoasă pentru mine și familia mea, am nevoie să fiu sănătoasă ca să-mi duc proiectele la bun sfârșit. Azi a fost prima zi fără febră și frison, prima zi în care am ieșit din casă și am început să mă simt din nou bine, a transmis Gabriela Cristea.