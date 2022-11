Teo Trandafir și Cristi Brancu nu și-au vorbit timp de 20 de ani. De la ce a pornit conflictul între cei doi

Teo Trandafir și Cristian Brancu sunt în relații de prietenie bune astăzi, însă puțină lume știe că în urmă cu aproape două decenii cei doi oameni de televiziune nu-și vorbeau.

Teo și Brancu lucrează la posturi diferite, Kanal D, respectiv Prima TV, iar acest detaliu ne poate trimite cu gândul că între ei au existat conflicte din cauza concurenței, dar în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Realizatorul show-ului Exclusiv VIP a dezvăluit recent de ce a existat între el și Teo o stare conflictuală timp de 20 de ani. Brancu spune că relația lor a pornit cu stângul, din cauza unui material neadecvat scris despre Teo în revista VIP:

Relația cu Teo a început prost. A scris cineva de la revista VIP ceva în neregulă despre ea… Apoi a continuat deplorabil. Nu am vorbit 20 de ani.

Problemele dintre ei au dispărut odată cu trecerea anilor, iar acum Teo și Cristi Brancu sunt foarte buni prieteni și au ajuns să colaboreze chiar și pe plan profesional, realizând o serie de podcasturi la începutul pandemiei de COVID-19.

Acum evoluează minunat. O dată ce ne-am întâlnit, am descoperit că avem aceleași repere și gânduri. A fost o mare plăcere să colaborăm. În clipa în care am devenit concurenți, era, practic, imposibil să mergem înainte. Am mai vorbit, mai rar. Ne-am transmis gânduri frumoase. Cred că Teo este un reper în lumea televiziunii și e un profesionist căruia trebuie să-i găsești locul, că e păcat să o pierzi! – a dezvăluit Cristi Brancu pentru fanatik.ro.