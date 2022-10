Cristina Joia, unul dintre arhitecții emisiunii „Visuri la cheie”, a recunoscut public că a divorțat de soțul ei. Aceasta a dezvăluit cum s-a întâmplat totul.

Cristina Joia face parte din echipa „Visuri la Cheie”, emisiunea difuzată de Pro TV care a reușit să schimbe viața multor familii nevoiașe. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, aceasta a dezvăluit că a divorțat în urmă cu un an și jumătate.

S-a întâmplat în urmă cu un jumătate, in mai, anul trecut. Si am ales să nu vorbesc despre asta, în primul rând pentru că am avut eu nevoie de un timp să procesez ce se întâmplă, a explicat arhitecta.

Cristina Joia a mărturisit că soțul ei a fost cel care a făcut primul pas spre despărțire și că divorțul a fost un moment extrem de greu.

Arhitecta a povestit în urmă cu mai mult timp că l-a cunoscut pe Bogdan Boja, fostul ei soț, prin intermediul unei prietene.

Exact când nu eram pregătită pentru asta. Nu aveam chef de ieșit, de cunoscut oameni. Și am mers totuși la această întâlnire, mai mult forțată de această amică. Și am făcut cunoștință: „Bogdan!”, zice el. Am tras mâna. Îl chema fix ca pe fostul iubit. „Ai și alt nume?”, îl întreb. „Aristide”, răspunde el. Am avut noroc, jur. Bogdan este foarte diferit de primul meu iubit, care se remarca printr-o personalitate cam bacoviană.

Soțul meu are coloană vertebrală și mult umor. Asta m-a atras la el: mă făcea să râd. Nici vorbă să mă gândesc vreo clipă că ne căsătorim. Dincolo de toate astea, mi-am dat seama că el era bărbatul de care aveam nevoie pentru a trece prin toată povestea infertilității și adopției. Nu știu câți bărbați ar fi mers de mână cu mine în tot acest proces. El a făcut-o, a dezvăluit aceasta.