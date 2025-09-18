Fostul fotbalist Dejan Milovanovic a murit la 41 de ani. Care este cauza decesului: „A murit în timpul unui meci al veteranilor”

Este zi de doliu în lumea sportului internațional! Fostul fotbalist Dejan Milovanovic a murit la 41 de ani. Fostul căpitan de la Steaua Roșie Belgrad s-a stins din viață după ce s-a prăbușit pe terenul de fotbal, în timpul unui meci al veteranilor. El a lăsat un gol imens în inimile persoanelor care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul timpului. Iată care este cauza decesului sportivului!

Doliu în lumea fotbalului internațional! Fostul mijlocaș sârb Dejan Milovanovic, cunoscut pentru perioada petrecută la Steaua Roșie Belgrad și pentru cariera lui în fotbalul european, s-a stins din viață la vârsta de doar 41 de ani. Sportivul s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci al veteranilor. Cauza decesului a fost un infarct.

Fostul fotbalist Dejan Milovanovic a murit la 41 de ani

Lumea fotbalului din Serbia este în doliu după decesul lui Dejan Milovanovic, fost mijlocaș și căpitan al Stelei Roșii Belgrad. Sportivul s-a stins din viață marți, pe data de 16 septembrie 2025, la vârsta de doar 41 de ani, chiar în timpul unui meci al echipei de veterani din Belgrad.

El se pregătea să execute un corner când s-a prăbușit pe gazon. Personalul medical a intervenit imediat la fața locului și a reușit inițial să îl resusciteze, însă jucătorul de fotbal a intrat din nou în stop cardiac după ce a fost transportat de urgență la spital. Din păcate, medicii nu au mai reușit să îl salveze. Cauza decesului lui Dejan Milovanovic a fost un infarct.

„Dragi reprezentanți ai clubului, cu câteva minute în urmă, în timpul unui meci al veteranilor, Dejan Milovanovic, jucător al echipei noastre, a murit. Din acest motiv, meciul din etapa următoare, care trebuia să se joace pe data de 18 septembrie, va fi amânat”, a transmis echipa de fotbal din care făcea parte Dejan Milovanovic.

Mesajul dureros transmis de reprezentanții echipei Lens din Franța după decesul sportivului

După anunțul decesului lui Dejan Milovanovic, internauții au transmis numeroase mesaje triste pe rețelele de socializare. Și clubul francez Lens a postat un mesaj prin care și-a arătat durerea pentru pierderea fostului jucător de fotbal.

„Am auzit cu adâncă emoție de pierderea crudă a lui Dejan Milovanovic, la vârsta de 41 de ani. Jucător al nostru între 2008 și 2010, mijlocașul sârb a îmbrăcat tricoul lui Lens de 47 de ori. Clubul trimite cea mai adâncă simpatie pentru familia și prietenii lui”, au comunicat și reprezentanții echipei Lens din Franța.

Cine a fost Dejan Milovanovic

Dejan Milovanovic provenea dintr-o familie cu tradiție sportivă. Tatăl lui, Djordje Milovanovic, a fost jucător al Stelei Roșii în anii 1970 și 1980, iar vărul său este Branislav Ivanovic, fost internațional sârb cunoscut pentru perioada petrecută la echipa de fotbal Chelsea.

La vârsta de doar 17 ani, sportivul a debutat pentru Steaua Roșie, echipă cu care a cucerit trofee interne și a atras atenția cluburilor din străinătate.

De-a lungul carierei sale, el a jucat și pentru Lens în Franța, Panionios în Grecia, dar și pentru Vozdovac în Serbia.

