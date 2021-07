Elena Gheorghe (35 de ani) și soțul ei, Cornel Ene (38 de ani), împreună doi copii, un fiu și o fiică, Nicholas Răzvan (9 ani) și Amelie Nicole (4 ani). Pe 15 iulie 2021, mezina a împlinit 4 ani.

Fiica Elenei Gheorghe a împlinit 4 ani! Ce frumoasă este Amelie Nicole

„La mulți ani, copilul meu drag și bun! 4 anișori de când ne aduci atâta bucurie în suflete. Te iubim mult și îți dorim multă sănătate și fericire, să fii toată viața ta cu zâmbetul tău frumos pe buze! Ești o minune! 💞”, a scris solista pe Instagram.

„Cu 2 zile înainte să rămân însărcinată, am văzut o stea căzătoare. A fost pentru prima oară când am văzut așa ceva și mi-am pus dorința: «Dă-mi Doamne o minune de fată!». Așa s-a întâmplat.

În 9 luni, adică pe 15 iulie 2017, a venit pe această lume, cu multe daruri minunate, iubirea noastră, Amelie Nicole. Astăzi, de ziua ei, îi dorim sănătate și înțelepciune! Dorințele spuse din suflet sunt auzite și se împlinesc! La mulți ani, steluța noastră!”, mai scria artista anul trecut.

Amelie, mai năzdrăvană decât artista la vârsta ei

Mama Elenei, interpreta de muzică populară Mărioara Man Gheorghe, a mărturisit pentru Libertatea că nepoata ei face de 10 ori mai multe năzdrăvănii decât solista. Dintre cei trei copii, două fete și un băiat, Mărioara Gheorghe a avut cel mai mult de furcă, iată, cu fiica cea mare, Elena.

„Eu zic că Elena a fost cea mai năzdrăvană dintre toți cei trei copii ai mei. Însă Amelie este de 10 ori mai năzdrăvană decât ea! Dar suntem fericiți că ne face să alergăm după ea și nu numai după ea…”, a povestit solista.

Amelie este extrem de isteață și de sociabilă, reușind să surprindă zi de zi familia. „Este magnifică. Vorbește încontinuu și înțelege totul. (…) Vrea la mall, vrea la supermarket cu mine.

Îi cere bomboane sau biscuiți soțului meu și după îi spune că este secretul lor, să nu-i spună Elenei”, a mai povestit Mărioara. Elena Gheorghe și soțul ei s-au cunoscut când artista avea 15 ani, iar el 18, pe când erau colegi în trupa Mandinga.

„Cornel m-a cerut în căsătorie în vara anului 2010. În anul următor, am programat logodna de ziua noastră, care coincide cu ziua mea de naștere. A fost o logodnă restrânsă, cu cei mai apropiați, însă, având neamul mare, a fost un fel de nuntă.

Eu am rămas însărcinată cu puțin înainte de logodnă și am hotărât să facem nunta în 2012, care n-a fost deloc în secret, deși am fi vrut. Am fi vrut ca, la un eveniment atât de important al vieții noastre, să ne putem concentra mai mult pe noi, pe invitați și pe bucuria acelei zile”, declara artista în trecut pentru VIVA!.

