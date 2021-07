Pe 8 iulie 2021, Elena Gheorghe (35 de ani) și soțul ei, Cornel Ene (38 de ani), aniversează 9 ani de mariaj. Cuplul are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Nicholas Răzvan (9 ani) și Amelie Nicole (3 ani).

Elena Gheorghe și Cornel Ene au aniversat 9 ani de căsnicie. Cum s-a cunoscut perechea

În ziua dinaintea aniversării, Elena i-a testat memoria soțului ei. „Mâine facem 9 ani de căsnicie, deci este o zi foarte importantă. Să văd dacă și soțul meu ține minte acest mic detaliu”, a început solista.

„Elena: Știi ce zi e mâine?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Cornel: Joi.

E: Da, dar ce se întâmplă mâine?

C: Ai emisiune.

E: În afara faptului că am emisiune. Gândește-te bine ce poate fi mâine.

C: Am vorbit cu băieții de pensiune.

E: Tati, suntem în iulie…

C: Așa…

E: Ce se întâmplă mâine?

C: E ziua cuiva?

E: Nu știu, ia vezi.

C: E ziua noastră? Wooow!

E: Înseamnă că mâine ai programat deja cina romantică. Nu? Deja ai rezervat masă la restaurant.

C: E surpriză, n-am cum să spun, e surpriză.

E: Surpriza ar fi să nu mai găsești niciun loc liber.”

Perechea se bucură de câteva zile în doi, copiii lor fiind în vacanță la bunici. Elena și Cornel s-au cunoscut când artista avea 15 ani, iar el 18, pe când erau colegi în trupa Mandinga. La nuntă, cuplul a avut 670 de invitați.

Citește și:

Elena Gheorghe, schimbare surprinzătoare de look. Cum îi stă cu părul scurt?

Fiul Elenei Gheorghe, Nicholas, a împlinit 9 ani: „M-ai învățat să iubesc”

Ce nepoțică frumoasă are Elena Gheorghe! Ania este adorabilă!

Cum a fost artista cerută în căsătorie

„Cornel m-a cerut în căsătorie în vara anului 2010. În anul următor, am programat logodna de ziua noastră, care coincide cu ziua mea de naștere. A fost o logodnă restrânsă, cu cei mai apropiați, însă, având neamul mare, a fost un fel de nuntă.

Eu am rămas însărcinată cu puțin înainte de logodnă și am hotărât să facem nunta în 2012, care n-a fost deloc în secret, deși am fi vrut. Am fi vrut ca, la un eveniment atât de important al vieții noastre, să ne putem concentra mai mult pe noi, pe invitați și pe bucuria acelei zile”, declara artista în trecut pentru VIVA!.

„Știa că iubesc Londra și că o dată pe an merg la shopping acolo. A complotat cu stilistul meu de atunci, prietenul nostru Cătălin Enache, ca totul să se întâmple acolo. Era o seară de vară și mi-a zis că ar vrea să ieșim să luăm masa, deși eram epuizați după o zi de cumpărături.

Eu voiam să mă îmbrac lejer, însă Cătălin a insistat să fim eleganți. Ajunși la restaurant, am simțit că nu prea era în largul lui. Voia să-mi spună ceva, dar parcă nu găsea momentul. Am terminat de mâncat și l-am întrebat ce e cu el.

A început un discurs super emoționant, eu am lăcrimat și mă înroșisem ca racul. Când am ajuns în fața hotelului, a îngenuncheat și mi-a adresat cea mai frumoasă întrebare. Am zis DA și apoi ne-am plimbat timp de câteva ore depănând amintiri”, a mai spus atunci.

Foto: Instagram