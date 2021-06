Recent, în mediul online, Elena Gheorghe (35 de ani) a publicat mai multe fotografii surprinse la piscină, alături de copiii ei, Nicholas Răzvan (9 ani) și Amelie Nicole (3 ani).

Elena Gheorghe, siluetă de invidiat după două nașteri. Cum se menține artista în formă

Solista și soțul ei, Cornel Ene (38 de ani), s-au cunoscut când artista avea 15 ani, iar el 18, pe când erau colegi în trupa Mandinga. Cuplul s-a căsătorit în anul 2012 și împreună are doi copii, un fiu și o fiică.

„Ce frumoși sunteți! Tu, Elena, radiezi!! ❤️; Cea mai frumoasă și naturală artistă! Bravo!; Ești superbă!!!; Cele mai frumoase zâmbete!; Câtă bucurie ați transmis de acolo până aici la mine, doar dintr-o poză”, au fost câteva dintre comentariile postării.

„Principiul este să ai mese la ore fixe. Dar la ore fixe! Nu că ai zis ora 13:00 și te prinde 13:30. Nu, ai zis ora 13:00, la maxim 13:10 trebuie să mănânci. Știu, e groaznic de greu. Dacă nu poți mânca masa de la ora 13:00, o iei pe cea de la 16:00.

Orele de masă sunt: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, iar ultima la 19:00. E un regim destul de strict, dar îți permite să mănânci cam ce vrei și poți combina”, declara Elena în urmă cu ceva timp, pentru VIVA!.

„Persoana care mi-a vândut acest pont, mi-a spus că ea, o dată sau de două ori pe săptămână, își face o masă doar cu dulciuri. Dacă la ora 16:00 vrea să mănânce numai dulciuri, mănâncă numai dulciuri. Chiar e super! Mănânci ce vrei și te menții sau slăbești. Bineînțeles, nu mănânci în cantități industriale”, a mai declarat Elena Gheorghe.

Cum a fost artista cerută în căsătorie

„Știa că iubesc Londra și că o dată pe an merg la shopping acolo. A complotat cu stilistul meu de atunci, prietenul nostru Cătălin Enache, ca totul să se întâmple acolo. Era o seară de vară și mi-a zis că ar vrea să ieșim să luăm masa, deși eram epuizați după o zi de cumpărături.

Eu voiam să mă îmbrac lejer, însă Cătălin a insistat să fim eleganți. Ajunși la restaurant, am simțit că nu prea era în largul lui. Voia să-mi spună ceva, dar parcă nu găsea momentul. Am terminat de mâncat și l-am întrebat ce e cu el.

A început un discurs super emoționant, eu am lăcrimat și mă înroșisem ca racul. Când am ajuns în fața hotelului, a îngenuncheat și mi-a adresat cea mai frumoasă întrebare. Am zis DA și apoi ne-am plimbat timp de câteva ore depănând amintiri.”

