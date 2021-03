EXCLUSIV. Dezvăluiri din vacanța Oliviei Addams. Unde a fost și ce a simțit?

Proaspăt întoarsă din vacanță, Olivia Addams a dezvăluit în exclusivitate pentru unica.ro cum s-a simțit și care au fost locurile care au impresionat-o cel mai mult.

Cântăreața ne-a povestit cu entuziasm despre cât de frumoase au fost zilele ei petrecute în Egipt, patria faraonilor, un loc de vacanță unde cântăreața a îmbinat perfect relaxarea cu aventura cunoașterii unui popor foarte primitor și misterios.



„Am fost plecată în Egipt, unde îmi doream să ajung de când mă știu. Mereu m-a atras și m-am simțit conectată cu acest loc, nu îmi explic de ce. Are o energie aparte, piramidele sunt tot ce îți imaginezi că ar fi. Când am auzit că se și pot vizita, deja eram prima la rând. Înăuntru te simți ca într-un escape room, o adevărată aventură”, a mărturisit vedeta.

Aceasta ne-a asigurat că obiectivele turistice sunt de neratat și că odată ce ajungi într-o vacanță aici, merită să descoperi fiecare colț. Să nu mai vorbim de oameni. Se pare că egiptenii sunt foarte deschiși să discute cu turiștii, mai ales dacă le spui că ești… român. Iată de a dezvăluit vedeta despre acest lucru.

“Am rămas impresionată de tot ce se găsește în muzeul de egiptologie din Cairo, de templul Karnak, valea regilor și templul Hatshepsut din Luxor. Divin! Iar oamenii? Mai mult decât primitori și prietenoși. Foarte fericiți când auzeau că sunt româncă, spuneau că românii sunt foarte prietenoși și că le place mult de noi. M-am bucurat să aud asta.”



După aceast binemeritat concediu, Olivia Addams promite fanilor o serie de proiecte frumoase pe măsura enegiei câștigate în Egipt. Așa că îi așteptăm cu nerăbdare piesele, mai ales acum în plin fresh vibe de primăvară.

“A fost o vacanță superbă, pentru care sunt tare recunoscătoare. Am simțit cum fiecare piatră are o istorie și o energie aparte. Mi-am încărcat bateriile și am venit pregătită de treabă. Luna aceasta o să fie foarte încărcată pentru mine, pregătesc multe lucruri frumoase de care mă bucur tare și pe care abia aștept să le dezvălui! Vă îmbrățișez”, adaugă frumoasa cântăreață.

Olivia Addams este cântăreață și songwriter cu un portofoliu muzical impresionant. La scurt timp după lansarea carierei sale muzicale, mai exact, un an și jumătate, Olivia a compus piese pentru mari artiști din România, precum Lidia Buble, Antonia, și JO. Imaginea și vocea ei te duc cu gândul la stilul Nordic, dar și la ritmurile muzicale est-europene, pe care le combină perfect și alături de care reușește de fiecare dată să creeze un sound de excepție, cu ajutorul căruia câștigă de fiecare dată locuri fruntașe în topurile muzicale.

