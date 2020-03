Interviu cu Olivia Addams. Cine este noua artistă româncă

Locul ideal de vacanță

Oriunde în Asia. Dacă ar fi posibil aș vizita toate templele din Asia sau măcar pe cele mai importante. Europa și America sunt ok. But Asia has my heart. Acolo am și ales până acum să-mi fac vacanțele.

Aș construi un muzeu…

SF, plin de efecte speciale și lumini. Ceva asemănător muzeului de știință din Singapore.

Azi sunt recunoscătoare pentru…

Pentru acest interviu și pentru faptul că am petrecut timp cunoscându-mă pe mine mai bine în timp ce răspundeam la întrebări.

Lumea ar fi mai frumoasă dacă…

Oamenii ar înlocui ura, ego-ul și invidia cu iubire și sinceritate. Also, lumea ar fi mai frumoasă dacă am învăța să ajutam necondiționat și să NU mai judecăm oamenii în funcție de aspectul fizic, orientare sexuală etc.

Aș introduce ca materie obligatorie la școală…

Meditația. O oră în care copiii să se adune și să mediteze, să își educe mintea și gândurile negative. Face minuni!

Dansul este pentru mine…

O ecuație cu multe necunoscute 🙂 Dansez prin casă de fericire de fiecare dată când am ocazia, dar momentan interacțiunea mea cu dansul se oprește aici. Vedem ce rezervă viitorul.

Ce ai face dacă ai fi singurul om de pe planetă?

Depinde. Are there any dogs involved? Pentru că în acest caz nu aș avea nicio problemă 🙂

Dacă ai putea călători în timp, unde te-ai duce și ce ai face?

M-aș întoarce în anii ’60-’70 pe străzile New-Yorkului la un pahar de vin și ascultând jazzul ăla fain care-mi bucură urechile și sufletul.

Dacă ai avea puterea să schimbi un lucru în lume, ce ai schimba?

Aș găsi rapid o soluție împotriva încălzirii globale, aș opri toate războaiele și as oferi șanse egale tuturor oamenilor în ceea ce privește dezvoltarea emoțională, profesională etc.

Ce ai face dacă ai putea să oprești timpul? Când l-ai opri și de ce?

Aș dori să opresc timpul atunci când vad oameni care fac fapte bune, când simt iubirea prin toți porii, când mă linge Oscar pe față, când văd un om care reciclează, când sunt în mjlocul unui concert imens. Vai, sunt atâtea momente în care aș opri timpul, inclusiv acum.

Dacă ai putea să schimbi un lucru la tine, ce ai schimba?

Sinceră sa fiu, toate aceste calități și defecte în exact această combinație mă fac pe mine unică. De ce aș vrea să schimb ceva la mine just to fit in when I want to stand out?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro