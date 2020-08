Olivia Addams este o artistă completă și o adevărată inspirație pentru toți cei care o urmăresc. Vocea sa vibrantă și lookul electrizant sunt memorabile, iar piesele sale au, pe lângă un sound fresh care creează dependență, și câte o poveste.

Cea mai recentă piesă lansată de Olivia, „Dumb“, are rezultate foarte bune atât în țară, cât și în străinătate. Are 2.7 milioane de vizualizări pe YouTube și aproape 5500 de comentarii, iar campania #UreSoDumb, de pe TikTok, are peste 100 de milioane de vizualizări.

Piesa este extrem de ascultată pe teritoriul polonez, fiind pe locul 29 în topul general al radiourilor din Polonia, iar pe Shazam este prezentă în top 200, pe locul 27. Și pe Shazam România, piesa „Dumb“ este prezentă în top 200, pe locul 25.

Olivia Addams este pregătită să-și surprindă fanii cu o nouă piesă, „Fish in the sea“, pe care o va lansa vineri, 28 august. O melodie sensibilă, în care emoțiile artistei se simt în fiecare sunet și vers, al cărei ritm trece de la visare la energie.

VEZI GALERIA FOTO ( 4 )

Ascultă aici piesa „Dumb“:



Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro