Evan Rachel Wood, noi acuzații grave la adresa lui Marilyn Manson: „Am fost violată”

După ce l-a acuzat de abuz psihologic, fizic și sexual, actrița Evan Rachel Wood face noi dezvăluiri cutremurătoare despre fostul ei logodnic, Marilyn Manson.

În documentarul HBO „Phoenix Rising”, prezentat la Festivalul de Film de la Sundance, Evan Rachel Wood a povestit că Marilyn Manson a violat-o. Totul s-ar fi întâmplat în 2007, când cei doi erau un cuplu și filmau împreună pentru videoclipul piesei „Heart-Shaped Glasses”, în 2007, potrivit news.ro.

Am vorbit de o scenă de sex simulat. Dar când camerele s-au întors, el a început să mă penetreze cu adevărat. Nu am fost de acord cu asta, a mărturisit actrița. Aceasta a precizat că nu a știut să spună nu, pentru că a fost „învăţată să nu răspundă niciodată”.

Am fost obligată la un act sexual comercial sub un pretext fals (…). Am fost violată în faţa unei camere de filmat. Pot să spun că echipa era foarte jenată şi că nimeni nu ştia ce să facă, a mai povestit aceasta.