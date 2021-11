Ce a putut să spună Emilian de la „Căsătoriți pe nevăzute” despre Andreea, după despărțire: „Dacă ei i se pare că am o problema cu băutura…”

În ultima ediție a emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute” de pe Pro TV, numai două cupluri au decis să meargă mai departe, iar Emilian și Andreea nu s-au numărat printre ele.

Cuplurile fericite sunt formate din George Felea și Cristina Diaconu, respectiv Adrian Jitea și Dana Costea. În cazul cuplului format din Emilian și Andreea, lucrurile nu au stat la fel de bine. Andreea a decis să îl părăsească pe Emilian.

La câteva zile după, concurentul părăsit de la „Căsătoriți pe nevăzute” a ținut să transmită un mesaj pe Facebook, în care a vorbit despre mai multe lucruri – de la oamenii pentru care simte recunoștință și până la conflictul cu Andreea.

Emilian a mulțumit mai multor persoane, inclusiv urmăritorilor săi: „Vreau să încep această postare prin a mulțumi întregii echipe de producție, care din punctul meu de vedere nu numai că sunt foarte profesioniști sunt și oameni minunați și sunt foarte încântat fiindcă am avut ocazia să îi cunosc. Familiei, prietenilor și colegilor are m-au susținut necondiționat și nu în ultimul rând vouă. Tuturor care v-ați rupt din timpul vostru să îmi scrieți un mesaj”.

În continuare, el a vorbit despre chimia dintre el și Andreea de la nuntă, subliniind totodată că ajutorul experților nu a fost, finalmente, suficient. „Acesta Experiență a însemnat foarte mult pentru mine deoarece am pus în ea fiecare strop de energie, implicare și devotament și am luat-o că atare”, a spus fostul concurent. „Am încercat să fac tot ce depinde de mine să fie bine având în vedere că totul a fost atât de real. Pentru mine pot spune că a fost dragoste la prima vedere și s-a văzut în mod evident la nuntă că a fost chimie și cel puțin și atracție din partea Andreei, dacă nu același sentiment, nicidecum un nu categoric cum a declarat. Pălăria jos pentru experții care într-adevăr au făcut o treaba uimitoare și au reușit să fie la cel mai înalt nivel, însă câteodată nu este de ajuns”.

„Ca acest experiment să reușească este nevoie și de doi oameni sinceri care să își dorească cu adevărat să pornească într-o călătorie împreună și fără interese ascunse”, a mai punctat Emilian. „Îmi pare rău pentru valul de mesaje negative pe care le-a primit Andreea, însă nu a depins de mine să o protejez mai mult decât am făcut-o și nu mi se pare corect să facă anumite declarațîi total neadevărate pentru a-și justifică decizia sau felul cum a abordat ea această relație. Drept urmare am ajuns la punctul culminant al acestei postări. Dacă ei i se pare că am o problema cu băutura înseamnă că avem amândoi o problema fiindcă am băut împreună și îmi doresc să specific să nu s-a întrecut niciodată măsura”.

De asemenea, Emilian a ținut să precizeze că nu știa ce părere avea de fapt Andreea despre glumele lui: „Vizavi de râsul sau glumele pe care le-am făcut: nu am știut până acum că o deranjau. Nu mi-a spus-o niciodată, ba mai mult, în timpul petrecut împreună a fost încântată și cred că s-a văzut în toate emisiunile. Îmi doresc să mai punctez că această emisiune a fost Cu, Despre și Pentru oameni normali. Și toți participanțîi sunt obligați să își asume toate reacțiile, fără să încerce să se scuze în vreun fel.. Asumarea fiind o piatră de rezistență în acest context”.

Aproape de finalul postării, fostul concurent de la „Căsătoriți pe nevăzute” a subliniat care a fost cea mai mare diferență între el și Andreea: „Cel mai important mesaj pe care îmi doresc să îl transmit este diferența reală de gândire și comportament între mine și Andreea, care a fost că eu am încercat să îi găsesc toate calitățile și ea a încercat să îmi găsească toate defectele. Vreau să specific că am foarte multe defecte și probabil am făcut și voi face multe lucruri greșite, însă cred că toți trecem prin ele. Nu contează numele,statut-ul social sau financiar. Fiecare are drama și supărările lui”.

