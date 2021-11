Interpreta de muzică populară Ornela Pasăre s-a căsătorit în secret. Artista a divorțat de fostul ei soț, subcomisarul Marian Lupu, în anul 2016. Cu toate acestea, solista a confirmat despărțirea abia în anul 2019.

Ornela Pasăre s-a căsătorit în secret. Cum a fost cerută în căsătorie

„Am fost discretă, am divorțat în secret. Eu am divorțat în 2016 și s-a aflat acum ceva timp. Am vrut liniște, așa sunt eu. Când trec printr-o suferință, prefer să fiu doar cu familia. Nu-mi place să vin la televizor să plâng, să încarc oamenii negativ”, declara Ornela Pasăre în urmă cu ceva timp, la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Tot atunci, artista a dezvăluit ce nu ar mai putea accepta într-o relație. Vedeta refuză să mai ierte infidelitatea partenerului. „Nu aș mai accepta să am sufletul atât de bun și să iert prea mult. În momentul în care ierți prea mult, ești luat de prost. Dacă aș fi înșelată, nu aș mai trece peste. Un om, dacă te înșală o dată, te va înșela și a doua oară. Dacă îl ierți, acea iertare o ia ca pe o slăbiciune. Fetelor, dacă l-ați prins, l-ați lăsat!”, a mai declarat Ornela Pasăre.

Recent, artista s-a recăsătorit. „M-am căsătorit! Cu acte în regulă, cununie în fața lui Dumnezeu, că altfel nu se putea. Sunt și eu fericită, cred că era și momentul. După atâția ani de așteptări, de nădejde în bunul Dumnezeu, de rugăciune, uite că minunile există. Mi-am cunoscut soțul la biserică. Anul acesta s-a întâmplat totul. La început, am fost prieteni, iar, între timp, ne-am dat seama că suntem suflete pereche”, a povestit solista la Antena Stars.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce boală l-a răpus pe Benone Sinulescu și ce spunea solistul cu un an în urmă despre moarte

Cum a slăbit Axinte de la „Vacanța Mare” 11 kilograme în doar 16 zile

Andreea Ibacka, la un pas să nască prematur primul copil. „N-am povestit asta atunci”

Ornela și soțul ei s-au căsătorit după nici un an de relație. „Anul acesta ne-am cunoscut, în ianuarie. Între timp, am devenit iubiți și, pe 7 noiembrie, ne-am unit destinele și în fața bunului Dumnezeu, deci sunt femeie căsătorită cu acte în regulă”, a mai spus cântăreața.

„Am fost cerută în căsătorie în Grecia, în locul meu preferat. Soțul meu m-a lăsat fără cuvinte. Nu m-am așteptat. Au mai fost niște prieteni. A avut loc pe Plaja Navagio. (…) Este acea iubire specială și eternă”, a completat.

„Nu sunt de acord ca după o despărțire să te arunci imediat în brațele cuiva. Pentru că nu vei face nimic. Și poți să fac o greșeală mai mare. A doua oară trebuie să fim mai selectivi, să cunoaștem un om mai bine. Prima dată eu zic că m-am grăbit”, mai spunea artista în trecut.

„Îmi doresc să fiu sănătoasă, să duc la bun sfârșit proiectele mele. În viitor să am o familie, să am copilași. Vreau vreo 3-4. Un bărbat trebuie, în primul rând, să mă iubească, să fie comunicare. Să fie atent, să aducă câte o floare, eu sunt foarte romantică”, mai declara Ornela Pasăre atunci.

Foto: Facebook