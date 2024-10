Chef Florin Dumitrescu face meniul unui restaurant “fără nume”: “Aș vrea să mă întorc în meseria care m-a consacrat” | Exclusiv

Chef Florin Dumitrescu face meniul unui restaurant, pregătește rețetele și dă verdictul în bucătărie! Pe lângă filmările la MasterChef 2024, Chef Florin Dumitrescu își alocă timp și pentru meniul pe care-l face la un restaurant, dar și pentru proiectele pe care le are în online.

Chef Florin Dumitrescu, jurat la MasterChef 2024, implicat în proiecte online, și „șef” la bucătăria unui restaurant

MasterChef 2024 a revenit la Pro TV și pe VOYO cu un nou sezon, numărul 9, ce îi are ca jurați pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu. Prezentatoarea show-ului culinar este Gina Pistol.

Chefii petrec destul de mult timp la filmări, pentru noul sezon, însă fiecare mai are și alte proiecte în care e implicat. Spre exemplu, Chef Florin Dumitrescu are multe campanii în online, pe paginile sale de socializare, proiecte pe care le tratează cu multă seriozitate. Are, n-are timp, își face.

Cele mai multe proiecte din online le are prin prisma colaborării cu unul dintre hypermarketuri cu care și-a asociat imaginea de ceva timp.

“Nu sunt implicat în mai multe proiecte. MasterChef este cel mai important dintre ele. În acest moment e prioritar, e prioritatea numărul 1. Avem în continuare parteneriatul deschis cu un lanț de hypermarketuri, unde avem tot felul de proiecte în online, pe care urmează să le să le finalizăm”, a declarat Chef Florin Dumitrescu pentru Unica.ro

Citește și – Florin Dumitrescu, revedere neașteptată la MasterChef 2024, cu un vechi prieten: “Mi-a impactat foarte mult copilăria” | Exclusiv

Citește și – Cum arată o ceartă între Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea şi Florin Dumitrescu: „Să te ferească Dumnezeu”. Juraţii MasterChef, prieteni de 12 ani

Citește și – Cine este Sebi Dascălu de la MasterChef 2024. Și-a cunoscut soția la doar 14 ani! Cum a început pasiunea lui pentru carne

Citește și – Cătălin Scărlătescu, uimit de meseria concurentei Diana Rogo de la MasterChef 2024: ”Nu mai avem croitorese” | Exclusiv

„Fac meniul unui restaurant. Îmi place foarte mult să conduc o bucătărie”, mărturisește Florin Dumitrescu

Mai mult, pe lângă aceste proiecte, Chef Florin Dumitrescu alocă o parte din energia lui și pentru meniul unui restaurant. El este cel care face rețetele, chiar dacă este implicat fără nume. Celebrul bucătar își dorește să devină partener, în viitorul apropiat, astfel să fie și mai implicat în această afacere.

Adoră să gătească, iar acest restaurant, pentru care face meniul, îi dă și acest prilej. Cheful ne-a mărturisit că i-ar plăcea să revină la meseria care l-a consacrat, să petreacă mai mult timp în bucătărie, cu nasul în oale și tigăi.

“Mai sunt implicat într-un restaurant, dar fără nume. Fac meniul unui restaurant. S-ar putea să devenim parteneri la un moment dat. Adică aș vrea să mă întorc înapoi, în meseria care m-a consacrat. Îmi place foarte mult să gătesc. Îmi place foarte mult să conduc o bucătărie și atunci aș prefera ca timpul pe care îl am pentru job, pentru muncă, să-l dedic și unui restaurant”, a mai spus Chef Florin Dumitrescu.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„MasterChef România înseamnă începutul meu în televiziune”, spune Florin Dumitrescu

Într-un comunicat emis de Pro TV, Chef Florin Dumitrescu spune că, pentru el, MasterChef înseamnă începutul lui în lumea televiziunii.

„MasterChef România înseamnă începutul meu în televiziune și acum întoarcerea acasă. Este show-ul oamenilor obișnuiți care au făcut din gătit o pasiune. Vreau să simt această pasiune, nu doar pentru gust, ci și pentru trofeu. Este momentul suprem în care talentul și munca depusă sunt testate la maximum”, a declarat acesta.

Sezonul 9 MasterChef 2024 se difuzează în fiecare luni și marți, de la ora 20:30, în același timp, la PRO TV și pe VOYO.

Foto: Pro TV

Urmărește-ne pe Google News