Ce spune Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef 2024, despre Smiley: “Bărbatul meu e mult mai calm, eu sunt mai agitată” | Exclusiv

Gina Pistol, prezentatoare MasterChef 2024, se consideră o mămică agitată atunci când micuța Josephine nu se simte bine. Smiley e un tătic mai calm, spune ea. Prezentatoarea MasterChef 2024 și-a pus pe pauză toate proiectele în care era implicată, pentru a se dedica fetiței ei, și abia acum, după 3 ani și jumătate, a revenit pe micile ecrane.

Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef 2024: „Cel mai greu moment este atunci când devii părinte și nu ți se simte copilul bine.”

Mămica Gina Pistol a stat acasă cu micuța Josephine aproximativ 3 ani, timp în care s-a implicat total în creșterea ei. Prezentatoarea TV și-a dorit să nu piardă niciun moment din primii ani ai fetiței. Recent, Gina Pistol a revenit pe micile ecrane. Acum, ea prezintă sezonul 9, MasterChef 2024, alături de Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, la Pro TV.

A acceptat să revină pe micul ecran abia acum când Josephine a mai crescut și înțelege că mami și tati sunt la muncă. Anii de stat acasă cu fetița nu au fost ușori pentru prezentatoarea MasterChef 2024. Ca majoritatea proaspetelor mămici, și Gina Pistol a avut momente când s-a panicat din cauză că vedea că Josephine nu se simte bine, ori de la colici, ori de la mici răceli. În comparație cu Smiley, Gina se agită mult mai tare și o apucă starea de panică, după cum ea însăși ne-a povestit.

“Cel mai greu moment este atunci când devii părinte și nu ți se simte copilul bine. Și nu ține de tine să-l faci să se simtă bine. Asta e cel mai dureros. Mi s-a întâmplat asta. Bine, Slavă Domnului că n-am avut probleme mari cu Josephine, dar inclusiv la o banală răceală sau că face febră, sau când ceva o doare, știi… ai vrea să iei tu durerea.

În comparație cu bărbatul meu, care e mult mai așezat și mult mai calm, da, pot spune că sunt mult mai agitată. Dar când sunt eu singură cu ea, fac tot posibilul să rămân liniștită, calmă. Dar da, bărbatul meu e mai calm”, a declarat Gina Pistol pentru Unica.ro

„Eu îmi arăt emoția în fața copilului, inclusiv că sunt nervoasă sau supărată, sau plâng că sunt supărată, sau plâng de fericire”

Gina Pistol, prezentatoarea MasterChef 2024, ne-a dezvăluit faptul că fetița ei o face adesea să plângă. De emoție, de fericire. Micuța are o înțelepciune nativă, spune mama ei.

“Să știi că-mi lăcrimează ochii. Mi-a spus fiică-mea, recent, o chestie… Deși are abia 3 ani și 5 luni, are momente când zici că vorbești cu un om bătrân. Are o înțelepciune nativă. Mi-a făcut un compliment, că mă iubește. Și mi-a mai zis ea niște lucruri și m-a făcut să plâng. Și am îmbrățișat-o.

Tot timpul eu îmi arăt emoția în fața copilului, inclusiv că sunt nervoasă sau supărată, sau plâng că sunt supărată, sau plâng de fericire. Îi arăt. Și tot timpul vine și mă mângâie pe față”, ne-a mărturisit vedeta.

Ce relație are Gina Pistol cu socrii ei?

Gina Pistol poate merge liniștită la filmările MasterChef 2024 căci are ajutor când vine vorba de Josephine. Socrii ei, părinții lui Smiley, sunt topiți după fetiță și adoră să petreacă timpul cu ea. Și prezentatoarea MasterChef 2024 are o relație frumoasă cu socrii ei.

“Sunt niște oameni credincioși și tot timpul am primit din partea lor sfaturi înțelepte. Avem o relație cum este în orice familie, normală, adică bunicii fac parte din viața copilului nostru. Ei fac parte din viața noastră. Avem o relație faină, normală”, a mai mărturisit Gina Pistol pentru Unica.ro

