Cine este Alexandru Procopiu, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu. Cum l-a convins pe jurat să-l trimită direct în echipe

Ștefan Popescu a oferit primul cuțit de aur al sezonului 14 „Chefi la cuțite”. Juratul s-a lăsat convins de preparatul lui Alexandru Procopiu, dar și de experiența acestuia, și a decis să-i ofere cuțitul lui de aur. Astfel, concurentul intră direct în echipa lui chef Popescu.

Cine este Alexandru Procopiu, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu

Alexandru Procopiu are 26 de ani, vine din Craiova și este cel care a primit cuțitul de aur din partea lui chef Ștefan Popescu în sezonul 14 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Tânărul bucătar a ales să prepare ceva special și neobișnuit, iar cu această mișcare a ajuns în echipa juratului, care i-a oferit cuțitul de aur fără a sta pe gânduri.

Ca să îi impresioneze pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, tânărul a ales să facă un ganache cu creme anglaise de rozmarin și gel de portocală, un desert prezentat sub forma unui ou și a unor bucăți de carne.

Tânărul bucătar a dezvăluit că înainte de a-și descoperi pasiunea pentru bucătărie a lucrat în IT.

„Sunt bucătar de doi ani și înainte de asta am fost programator, lucram în IT. Nu mă regăseam, așa că am decis să încerc altceva. După ce am făcut o școală horeca, am făcut și alte cursuri, apoi am început de jos, la curățat cartofi”, le-a povestit Alexandru Procopiu celor patru jurați.

Concurentul s-a mutat între timp la București și spune că este pasionat de poker. Spune că își dorește să ajungă un chef renumit și să dețină cel puțin o stea Michelin.

De ce a ales chef Popescu să-i dea cuțitul de aur

Cei patru jurați au fost încântați de preparatul lui Alexandru Procopiu, oferindu-i acestuia toate cele patru cuțite. Însă chef Ștefan Popescu a avut alte planuri pentru acest concurent.

După ce l-a întrebat dacă mai știe să facă și altceva în afară de deserturi și a primit confirmarea că se poate descurca și cu main course-uri, chef Popescu a scos cuțitul de aur și i l-a oferit.

Îi batem” Hai să-i batem”, a spus fericit Alexandru Procopiu.

„Ești cuțitul meu de aur în sezonul 14. Atunci ne vedem direct în echipe! Bravo oltene!”, i-a spus juratul.

„A ieșit olteanul din mine! O să dau tot ce am mai bun din mine! Sper să fiu și în următoarele battle-uri pe placul chefilor și sper să câștigăm cât mai multe battle-uri ca să nu îmi pun echipa la dueluri”, a afirmat concurentul după ce a primit cuțitul de aur.

