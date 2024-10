Juratul „Chefi la cuțite” Richard Abou Zaki, nominalizat printre cei mai influenți 20 de chefi din noua bucătărie a Italiei

Un nou succes pe plan profesional pentru juratul „Chefi la cuțite”. Chef Richard Abou Zaki a fost nominalizat printre cei mai influenți 20 de chefi din noua bucătărie a Italiei de către Gambero Rosso, cea mai importantă publicație italiană de gastronomie și vinuri.

Richard Abou Zaki, printre cei mai influenți 20 de chefi din noua bucătărie a Italiei

Fondată în 1986, Gambero Rosso s-a impus ca o voce a experților culinari imparțiali, devenind ghidul specializat în gastronomia din Peninsulă cel mai apreciat la nivel internațional. Această reușită se adaugă premiului obținut de Chef Abou Zaki în primăvara acestui an pentru cel mai bun Chef sub 40 de ani din Italia, în cadrul galei Identità Golose – Le Guide Ristoranti 2024.

„Aceste două titluri mă poziționează drept unul dintre chefii tineri care pot schimba gastronomia italiană în viitor. Așadar, reprezintă un succes foarte important pentru mine, echipa mea și restaurantele pe care le conduc. Este o onoare pentru care sunt recunoscător, dar este, în același timp, o responsabilitate uriașă. Să fiu constant la cel mai înalt nivel este o provocare grea, iar premiile acestea funcționează ca un combustibil pentru toate eforturile și sacrificiile făcute – pentru că se știe că cel mai greu este să menții succesul”, a afirmat Richard Abou Zaki.

Juratul emisiunii „Chefi la cuțite” s-a arătat încântat de această nominalizare și spune că simte că este pe drumul cel bun.

„Este un premiu care mă face fericit și îmi arată că sunt pe drumul cel bun și că trebuie să muncesc în continuare, alături de echipa mea, cu pasiune, dedicare și concentrare maximă pentru noi obiective”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, care va reveni la Antena 1, alături de Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner, cu sezonul 14 „Chefi la cuțite”.

Când începe „Chefi la cuțite” sezonul 14

Sezonul 14 al show-ului culinar „Chefi la cuțite” revine pe micile ecrane pe data de 17 noiembrie.

Una dintre noutățile acestui sezon este, de altfel, adusă chiar de către Chef Abou Zaki: începând cu noul sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea celui mai apreciat cooking show din România va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul cu o stea Michelin din Italia, Retroscena, oferit de Chef Richard Abou Zaki.

„Un astfel de stagiu reprezintă o perioadă de formare fundamentală în cariera unui bucătar care vrea să lucreze la un nivel foarte înalt. O spun din proprie experiență – așa a început și cariera mea: locurile în care am muncit la început de drum mi-au devenit accesibile prin astfel de stagii de pregătire. Așa s-a întâmplat la restaurantul Le Gavroche, din Londra, unde se ajungea foarte greu și unde am stat două luni într-un astfel de stagiu – reușind ulterior să mă angajez acolo. Fără acest stagiu, ar fi fost imposibil. După aceea, la Osteria Francescana, restaurantul lui Chef Massimo Bottura, am muncit și am învățat incredibil de multe lucruri într-un stagiu de patru luni. Acestea au fost perioadele în care am arătat ce știu să fac, dar am și acumulat atâtea cunoștințe prețioase. Așa au făcut toți marii bucătari ai lumii: au urmat stagii de pregătire”, a explicat Richard Abou Zaki.

Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria restaurantului cu care Chef Richard a obținut o stea Michelin.

Sursă foto: PR, Instagram

