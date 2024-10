Raluca Bădulescu, look-ul îndrăzneț cu care a stârnit reacții în online. Cum arată cu părul foarte scurt. „Parcă nu ești tu!”

Raluca Bădulescu și-a surprins fanii din mediul online cu o postare în care apare cu părul scurt. În vârstă de 50 de ani, criticul de modă a adoptat un look îndrăzneț în cadrul unei campanii fashion, iar fanii aproape că nu au recunoscut-o.

Cum arată fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” cu părul foarte scurt

Raluca Bădulescu și-a obișnuit publicul cu aparițiile sale excentrice. Dar de data aceasta a apărut pe rețelele de socializare cu părul foarte scurt, brunet și cu breton. Fosta jurată de la ”Bravo, ai stil!” obișnuiește să-și schimbe coafura cu ajutorul perucilor, însă rar a ieșit în spațiul public cu o tunsoare băiețească.

Machiată strident în jurul ochilor, cu o nuanță puternică de roșu închis pe buze și îmbrăcată într-o salopetă roșie mulată cu mâneci lungi, tip body, Raluca Bădulescu și-a uimit, din nou, fanii cu look-ul său excentric.

Reacțiile fanilor din mediul online au fost variate cu privire la înfățișarea vedetei.

„She’s hot and she knows it!”

„Îți stă bine, dar parcă nu ești tu!”

„Semeni cu Dida Drăgan!”

„Perfection!”

„Îți stă bine, ai dat zece ani în spate!”

„Foarte bine! Liza Minnelli”

„Wow, ce schimbare faină! Îți stă super!”

„Noooo, părul lung trebuie, e un must!”

„OMG, nu!”

„Superbă ca întotdeauna! Reușești să arăți extraordinar în orice situație!” – sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Raluca Bădulescu este pasionată de peruci

Raluca Bădulescu este o fană a perucilor și a recunoscut că această pasiune a ei reprezintă o altă manifestare a spirtitului său nonconformist, fiecare perucă pe care o alege, fiind o declarație de stil.

„Le vreau pe toate. Orice tunsoare, orice culoare, orice model. Ador perucile. Să nu ne înţelegem că eu nu am păr. Am păr, am şi extensii, dar e mai frumos să îmi pun o pleată aşa”, a declarat Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru Unica, în primăvară.

Tot atunci, fosta jurată de la “Bravo, ai stil” spunea că are unele complexe, dar știe cum să le ascundă și nu le lasă să o copleșească.

„Regina Regească are momentele ei în care vrea să se ascundă sub pat, cu căţeaua în braţe. Atunci Regina Regească nu vrea să iasă pe stradă, că nu o recunoaşte nimeni. Am complexe, dar dacă ştii cum să acoperi, cum să le aranjezi… să mai ai şi o autoironie. Treaba asta cu „Love Yourself” este o chestie nouă, dar eu o ştiu de când eram mică.

Pentru că eu am avut 125 de kilograme şi 49 kg, cât am acum. Eram bucuroasă cu mine, cum sunt şi acum, pentru că nu este vorba despre cum arăţi. Dacă știi să comporţi, dacă trăieşti relaxat, degaji energie bună, atragi oameni mişto în jurul tău. Indiferent că am avut mai multe sau mai puţine kilograme, aceeaşi viaţă am avut-o mereu. Trebuie să ştii să te iubeşti pe tine”, ne-a mai spus ea în mai.



