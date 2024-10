Raluca Bădulescu, pregătită de nuntă la 49 de ani. Cine este iubitul mai tânăr cu 20 de ani al vedetei: „Rochia să fie de la Botezatu”

Raluca Bădulescu și Rareș Grigore trăiesc o poveste de dragoste mai bine de doi ani. Cei doi au captat atenţia publicului, atât prin diferenţa de vârstă de 20 de ani, cât şi prin carierele pe care le au: ea, o personalitate media de succes, iar el, un tânăr medic rezident. Ce a spus jurata emisiunii „Bravo, ai stil!” despre nuntă, cât şi despre rochia de mireasă pe care ar dori să o poarte la eveniment.

Raluca Bădulescu, pregătită de nuntă la 49 de ani

Întâlnirea dintre Raluca Bădulescu şi Rareş Grigore a survenit la scurt timp după divorțul juratei de la „Bravo, ai stil” de Florin Stamin, marcând o schimbare semnificativă în viața vedetei. Rareș Grigore, tânărul doctor pasionat de anatomie patologică, a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, unde și-a croit drumul în lumea medicală cu o dedicare admirabilă.

În ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani și a scrutinelor publicului, cuplul a reușit să-și construiască o relație solidă și plină de înțelegere reciprocă. În urmă cu ceva timp, Raluca Bădulescu mărturisea că nu mai este ea cea mai încăpăţânată din relaţie, actualul partener de viaţă luându-i locul.

Ce a spus Raluca Bădulescu despre nunta cu Rareş Grigore

În ceea ce privește planurile de viitor, Raluca Bădulescu nu exclude ideea unei căsătorii, deși a afirmat că nu există presiune în acest sens. Cu toate acestea, atunci când va veni momentul, vedeta și-ar dori ca rochia ei de mireasă să fie creată din nou de către prietenul său drag, designerul Cătălin Botezatu, cel care i-a realizat și prima rochie de mireasă pentru căsătoria anterioară.

„Cred că nu există zi de la Dumnezeu fără măcar să vorbim, ca să nu zic de faptul că ne vedem foarte des. De fiecare dată când am o dilemă vestimentară și Dumnezeu știe că am, tot timpul apelez la el și îl întreb. Îi mai trimit poze de pe acasă, cu ținutele, îți place, cum merge aia cu aia, ți se pare că merge aia cu aia, dar cum arată locația respectivă unde mergem, dacă se potrivește ținuta respectivă”, a mărturisit Raluca, subliniind legătura strânsă pe care o are cu Cătălin Botezatu, potrivit cancan.ro.

Cum ar vrea Raluca Bădulescu să arate rochia de mireasă

Raluca Bădulescu visează la o rochie de mireasă spectaculoasă, distinctă de cea purtată la prima sa nuntă, când a ales o creație excentrică, cusută cu fir de aur, la care s-a lucrat două luni. Pentru viitoarea sa rochie, jurata de la „Bravo, ai stil!” își imaginează ceva complet diferit, inspirat din extravaganza stilului Moulin Rouge, cu multe pene și detalii care să atragă privirile. Aşa cum era de aşteptat, rochia va fi creată de Cătălin Botezatu, menţionând că doar designer-ul poate transforma orice dorință vestimentară în realitate.

„Îmi face regele meu alta! Doamne, am toate visele din lumea asta! Deci Botezatu dacă nu îmi face el toate visele de ținute din lumea asta nu le mai face nimeni. Nu, o să-mi fac altceva, cu siguranță! Am o viziune ceva cu pene multe, ceva gen Moulin Rouge, am eu un vis, știe el, Pisi al meu. Dacă se va întâmpla, nu știu, rochia să fie de la Botezatu, asta să ne dea Dumnezeu!”, a mai spus Raluca Bădulescu pentru sursa citată anterior.

Cine este Rareş Grigore, iubitul Ralucăi Bădulescu

Pe lângă cariera sa medicală, Rareș Grigore își împarte timpul și cu o altă pasiune: muzica. Acesta are propriul său canal de YouTube unde își prezintă creațiile muzicale, demonstrând astfel o latură artistică inedită. Cu toate că nu se poate lăuda încă cu o urmărire masivă pe platformă, asocierea sa cu Raluca Bădulescu a atras mai multă atenție asupra talentului său.

În ciuda speculațiilor inițiale, Rareș nu este medic estetician, așa cum s-a crezut inițial, ci este specializat în anatomie patologică, o ramură crucială în diagnosticarea bolilor prin analiza microscopică a țesuturilor. Munca sa la un laborator privat de analize medicale din București l-a adus în lumina reflectoarelor, fiind recunoscut pentru devotamentul său în domeniu.

Sursa foto: Instagram

