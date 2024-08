Reacția fiului Ralucăi Bădulescu când a aflat că mama lui are cont pe OnlyFans. „Aici nu vorbim!”

În urmă cu câteva zile, Raluca Bădulescu anunța că și-a făcut cont pe platforma pentru adulți OnlyFans. Vedeta de la Kanal D și-a înștiințat fanii din online că o pot urmări și acolo, în ipoztaze fashion, neaștepatate.

Raluca Bădulescu are cont pe OnlyFans: „Un loc în care poți să te manifești creativ, liber!”

Raluca Bădulescu (49 de ani) s-a extins în spațiul virtual unde are deja o comunitate imensă de fani. Vedeta de televiziuine a spus depsre OlyFans că o vede ca pe o platformă unde se poate manifesta creativ și liber. Ea își propune să le ofere fanilor care iubesc frumosul și moda conțiut de calitate, exclusiv, spectaculos.

„Văd această platformă ca pe un loc în care poți să te manifești creativ, liber, să oferi conținut exclusiv și perspective diferite de cele prezentate până acum pe rețelele de socializare. Sunt foarte multe vedete de renume din afară care postează materiale spectaculoase, behind the scene, exclusivități și ele au fost o inspirație pentru mine.

Bineînțeles, este și un business. Deja am realizat câteva lucruri interesante prin care îi voi bucura pe iubitorii de frumos și de modă. E un concept îndrăzneț, provocator, care spune ceva despre femeia puternică și liberă. Vă mulțumesc că mă însoțiți și aici, într-un spațiu nonconformist și creativ”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit wowbiz.ro.

Reacția fiului vedetei când a aflat că mama lui are cont pe OnlyFans

Într-un interviu recent, pentru Fanatik.ro, Raluca Bădulescu a dezvăluit cum a reacționat fiul său când a auzit de noua activitate din online a mamei sale. Vedeta de la Kanal D are un fiu, Alex, din fosta căsnicie cu Vali Pungă. Tânărul are 22 de ani și nu s-a declarat surpins că mama lui are de acum cont pe OnlyFans. Raluca Bădulescu spune că se aștepta ca Alex să nu aibă vreo reacție negativă cu privire la decizia ei, având în vedere că este și el la fel de non-conformist ca mama lui.

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții” – a explicat Raluca Bădulescu, pentru sursa amintită anterior.

Tatăl lui Alex, Vali Pungă este un fost model și a rămas în relații bune cu Raluca Bădulescu, deși nu mai locuiește în România de câțiva ani. Acesta s-a lansat în afaceri în Spania, mai exact are o agenție de modeling.

„Am plecat din țară din tara, acum stau in Madrid. Nu ma gandeam ca o sa ajung atat de departe. Eu nu simt foarte bine criza. Modelele mele au contracte de zeci de mii chiar si de sute de mii de euro. 10% din cat castiga un model intra in contul agentiei. Sunt foarte fericit, e loc de mai bine. Imi doresc mai multi bani, mai multe lucruri, plimbări, distractii”, a spus el la Acasă TV, acum mulți ani.

