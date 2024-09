Gina Pistol a oferit detalii rare despre momentul în care i-a cunoscut pe părinții lui Smiley și despre relația pe care o are în prezent cu aceștia.

Gina Pistol a spus cum au decurs primele întâlniri cu părinții lui Smiley

Gina Pistol (43 de ani) și Andrei Maria (41 de ani), cunoscut de publicul român sub pseudonimul Smiley, formează un cuplu discret din martie 2017, potrivit Cancan.ro. Prezentatoarea de la „MasterChef” și antrenorul de la „Vocea României” și-au păstrat relația secretă până când Gina a rămas însărcinată cu fetița lor, Josephine Ana, în 2020.

De atunci, Gina și Smiley sunt ceva mai deschiși când vine vorba de viața lor de familie. Recent, prezentatoarea de la Pro TV a vorbit despre relația pe care o are cu socrii ei, părinții lui Smiley.

„E o relație normală, o relație faină. Ei nu se bagă în treburile noastre, noi nu ne băgăm [în ale lor]. Adică fiecare familie este cu dinamica [ei]. Sunt acolo când avem nevoie de susținere și de sprijin și mi se pare că avem o relație sănătoasă”, a povestit Gina Pistol pentru Ciao.ro.

„Mă știam cu părinții lui de dinainte să încep relația cu Andrei”

Fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” nu-și amintește prima întâlnire cu părinții lui Smiley, însă știe că aceasta a avut loc înainte ca ei să devină un cuplu. Totuși, Gina a spus cum au decurs primele întâlniri dintre ea și socri, care nu știau foarte multe despre ea ca om.

„Nu-mi mai amintesc. Noi ne știam așa, mă știam cu părinții lui de dinainte să încep relația cu Andrei. Eu arăt doar oamenilor de lângă mine ce fel de om sunt. Restul, fiecare să înțeleagă ce vrea. Și cred că un pic le-a fost așa, că nu știau exact ce hram port, dar văzând cum mă ocup de casă și de copilul lor și de nepoata lor acum, cred că nu au ce să zică, nu au cu ce să se plângă”, a mai spus Gina Pistol, pentru sursa citată.

De ce nu vor Smiley și Gina Pistol să arate chipul fetiței lor în mediul online

Smiley și Gina încă nu doresc să publice imagini cu chipul fetiței lor în mediul online. În luna martie a anului acesta, prezentatoarea de la Pro TV a publicat din greșeală o imagine cu chipul lui Josephine pe Instagram. A șters fotografia la scurt timp după, însă aceasta deja fusese preluată de presă.

„Îmi dă întruna fiică-mea șervețele, pentru că plâng întruna. Plâng pentru că am făcut o greșeală pe care o regret amarnic. Îi rog pe cei din presă să blureze chipul fetiței mele. Am postat acea poză din greșeală și preț de câteva minute a fost pe Instagram, după care am șters-o. Rugămintea mea este să blurați chipul copilului pentru că încă nu consider că este pregătită să apară pe platformele online și în publicații. Vă mulțumesc foarte mult!”, a spus Gina Pistol, la Instagram Story.

Foto: Instagram/@ginapistol

