Elena Băsescu (41 de ani) este mama a trei copii, două fiice și un fiu, Sofia Anais (7 ani), Anastasia (3 ani) și, respectiv, Traian Jr. (6 ani). Sofia și Traian Jr. sunt copiii Elenei din fostul mariaj cu Bogdan Ionescu, iar mezina, Anastasia, este fiica acesteia și a fostului ei partener, Cătălin Gheorghe (28 de ani).

Elena Băsescu și fostul iubit, reuniți la aniversarea fiicei lor, Anastasia

Elena și Cătălin s-au despărțit în vara anului 2019, însă au rămas în relații bune, pe primul loc fiind, atât pentru unul, cât și pentru celălalt, binele fiicei lor. Deși se consideră o „mamă singură”, Elena ține legătura cu tații copiilor ei.

Vineri, 4 iunie 2021, Anastasia a împlinit 3 ani. Cu ocazia aniversării fiicei lor, perechea s-a reunit. În dreptul mai multor fotografii de la petrecerea Anastasiei, Elena a scris: „3 ani cu tine. Anastasia 🦋”. Imaginile le puteți găsi în GALERIA FOTO de mai jos!

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Micuța Anastasia a avut parte de o petrecere ca în povești. Elena și Cătălin sunt doi părinți responsabili. Ea este o femeie cu capul pe umeri, matură, și păstrează legătura cu tații copiilor ei. Este o relație civilizată, unde interesul copilului e mai presus de orgoliile părinților”, a mărturisit a sursă apropiată fostului cuplu pentru Click!.

Citește și:

Bianca Drăgușanu, probleme cu fiica la grădiniță. „A stat vânătă 7 zile”

Gabi Bădălău, prima declarație după ce s-a scris că a jignit-o pe Bianca Drăgușanu

Lora se retrage de la Vorbește Lumea? „Am acceptat cu plăcere să prezint din nou”

În trecut, vorbind cu revista VIVA! despre statutul de mamă singură, Elena spunea: „Sunt conștientă că situația mea nu este perfect similară cu a altor femei.

Nu am pretenția că tot ce spun are valoare de adevăr absolut. Dar, dacă ar fi să dau un sfat unor femei divorțate, care își cresc singure copiii și care au și un serviciu stabil, așa cum sunt eu, le-aș spune: compromisurile sfârșesc întotdeauna prin a compromite”.

„Sunt la vârsta la care contează foarte mult copiii, dar, peste doi, trei ani, când vor fi mai mari, vreau să dau un restart carierei mele. Știi cum se zice: 40 este noul 20”, a mai adăugat ea.

Are Elena Băsescu regrete?

„În viață sunt lucruri bune și lucruri rele. Nu toate ies șnur, așa cum ți-ai dori. Cine spune asta minte. Dar nu aș da timpul înapoi ca să schimb ceva. Pot să privesc mulțumită în urmă și să spun: «I did it my way».

Nu am stat niciodată agățată într-o situație care mi-a provocat disconfort. Am avut mereu suficient respect de sine să închid acel capitol”, a mai spus Elena Băsescu.

Foto: Instagram