Într-o discuție cu fosta lui parteneră de viață, Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău ar fi jignit-o pe Bianca Drăgușanu. Un timp, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au format un cuplu. La începutul anului acesta, după începerea relației lor, Bianca a spus că trăiește „cea mai frumoasă perioadă” din viața ei.

În doar câteva luni, însă, Gabi și Bianca s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. Într-o înregistrare făcută publică de website-ul Spynews, Claudia întreabă: „De ce îi permiți atât de multe lucruri, să-ți facă copiii săraci? Cum, măi Gabi, că un bărbat…”.

Gabi răspunde imediat: „N-am permis. E o psihopată și o nebună”. „Tu te-ai afișat cu ea și acum o faci psihopată și nebună?”, a continuat Claudia. În același timp, Gabi pare să spună: „Mă simt bine”.

Gabi Bădălău, prima declarație după ce s-a scris că a jignit-o pe Bianca Drăgușanu

La Antena Stars, bărbatul a răspuns: „În primul rând, acea înregistrare este dată de Claudia. Este o discuție de foarte mult timp. Probabil vă dați și voi seama de caracterul ei dacă dă înregistrări… Nu era vorba de Bianca, nu cred că am pronunțat numele Bianca.

Nu era în discuția asta. Înregistrarea e de foarte mult timp. Nu am vorbit despre ea. Nu am cum să o jignesc pe Bianca pentru că nu mi-a făcut nimic și am o relație civilizată cu ea. (…) Indiferent despre cine e vorba, nu este problema nimănui”.

Contactată de Antena Stars, Claudia Pătrășcanu a spus că despre Bianca era vorba în înregistrare. Așadar, este cuvântul unuia împotriva cuvântului celuilalt.

Citește și:

Claudia Pătrășcanu iubește din nou după divorțul de Gabi Bădălău?

Alina Laufer, fotografie adorabilă cu gemenii ei: „Patru săptămâni de când i-am adus acasă”

Gabriela Prisăcariu, într-o ținută transparentă în platoul emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”

Ce au spus Claudia și Gabi despre o posibilă împăcare

În aprilie 2021, Claudia și Gabi au petrecut un weekend în calitate de familie, alături de fiii lor, Gabriel și Nicolas. „Nu vreau să mai discut. Nu mă interesează Claudia, mă interesează doar cum sunt copiii și atât. Totul e perfect pentru copii. Nu există, 0% șanse, nu există [șanse de împăcare]”, a declarat Gabi Bădălău.

Pentru Antena Stars, Claudia a spus: „Doamne iartă-mă! Acum, dacă am încercat să fie bine pentru copii, nu înseamnă că ne-am și împăcat. Nu mai văd această împăcare ca și cuplu. Astăzi, în instanță, lucrurile au stat cu totul și cu totul diferit.

Încerc degeaba să fac ca lucrurile să fie bine pentru copii. Susține că-mi ia copiii! M-a amenințat cu asta din anul 2019. Vrea să mă scoată nebună, să-mi scoată un certificat medical. Mi se pare un pic fabulos și de râs și asta arată că nu-și dorește liniștea copiilor”.

La sfârșitul lunii martie, însă, o sursă a declarat în exclusivitate pentru Spynews că Gabi ar vrea să se împace cu solista. „Mai lasă-mă cu Bianca Drăgușanu, că eu pe Claudia am iubit-o și o s-o iubesc toată viața. Claudia Pătrășcanu este iubirea vieții mele”, ar fi spus Gabi Bădălău, potrivit Spynews.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro